Britney Spears se prisjetila kako se osjećala kad je naletjela na svog bivšeg dečka Justina Timberlakea iza pozornice na dodjeli MTV Video Music Awardsa 2007. godine.

'Imala sam napadaj panike'

"Prošlo je dosta vremena otkako sam ga vidjela. U njegovom svijetu sve je bilo sjajno. Bio je na vrhuncu svoje karijere u svakom pogledu. Imala sam napadaj panike. Nisam dovoljno vježbala. Mrzila sam način na koji sam izgledala. Znala sam da će biti loše", piše princeza popa u svojim novim memoarima "The Woman in Me", koji su se u trgovinama pojavili u utorak.

Spears je trebala izvesti svoju pjesmu "Gimme More" na dodjeli nagrada nakon niza osobnih problema koji su dospjeli na naslovnice, uključujući njezin razvod s Kevinom Federlineom i zloglasni incident s brijanjem glave. Međutim, dobitnica Grammyja se sjeća da nije htjela izaći na pozornicu jer iza scene "ništa nije išlo kako treba".

"Postojao je problem s mojim kostimom i s ekstenzijama za kosu. Nisam spavala noć prije. Vrtjelo mi se u glavi. Prošlo je manje od godinu dana otkako sam rodila drugo dijete u dvije godine, ali svi su se ponašali kao da je to što nemam trbušne mišiće uvredljivo. Nisam mogla vjerovati da ću morati izaći na pozornicu osjećajući se onako kako se osjećam", opisala je Britney kako se osjećala.

Foto: Profimedia

Kritičari ju osudili

Nakon njezine izvedbe, kritičari su osudili njezin izgled, lošu koreografiju i pomicanje usana. "Otišla sam tamo i učinila najbolje što sam mogla u tom trenutku, što je - da, naravno - bilo daleko od mojih najboljih izvedbi u nekom drugom vremenu. Mogla sam se vidjeti na videu u cijeloj dvorani dok sam nastupala - bilo je kao da se gledam u zrcalu", napisala je pjevačica.

Nije pomoglo ni to što je Timberlake bio zvijezda večeri, odnio je kući nagrade uključujući onu za muškog izvođača godine i imao izvrstan nastup s Timbalandom, Nelly Furtado i drugim umjetnicima. "Justin je klizio niz pistu. Koketirao je s djevojkama u publici, uključujući jednu koja se okrenula i izvila leđa te treskala grudima dok joj je pjevao", opisala je scenu.

Foto: Profimedia Nastup 2007.

U svojoj knjizi 41-godišnja Britney otkriva da je zatrudnjela tijekom veze s Timberlakeom, ali je pobacila jer on nije htio biti otac. Pjevačica je potvrdila dugogodišnje glasine da je prevarila Justina s njihovim zajedničkim koreografom Wadeom Robsonom, ali tek nakon što ju je Timberlake navodno nekoliko puta prevario, piše PageSix.

Foto: Profimedia

