UŽIVO – KOMEMORACIJA ZA OLIVERA: Poznati Hrvati slomljeni: ‘Kao da je otišao dio obitelji, kao da je neko dobro otišlo s ovog svijeta’

U Splitu se održava komemoracija za glazbenika koji je preminuo u nedjelju ujutro.

11.41 – Ogroman pljesak odjekuje splitskim kazalištem već nekoliko minuta.

11.35 – Video u kojem Oliver pjeva svoje najpoznatije pjesme popraćen je riječima: “Otišao je najveći glazbenik među pjevačima i najveći pjevač među glazbenicima. .. Oliver je za života ostavio neizbrisiv trag u beskraju. … Bio je običan, velik čovjek i kad se sve ispjevano skupi na kraju puta, kao da čujemo: A sad adio.

11:31 – Klapa pjeva Oliverovu najpoznatiju pjesmu, Cesaricu.

11:30 – Gibonni, bliski Oliverov prijatelj, održao je dirljiv govor. “Zima je. Bura puše. Oliver i sinovi ukočeni, nose kesu s ribon koju su ulovili. To je slika koju sam želio podijeliti s vama. Njegova familija, more, kuća. Di je tu muzika? Slika je puna muzika. To je Oliver. Najslavniji, najveći priko mora ide smrznut. Meni je ova vijest bila ko da me neko ošamarija. On je svoj brod zva barkon. Uvik skroman. Za nas uvik prvi, a sebi uvik zadnji. Želim reći svom kapetanu da je sve kako triba. Sve je ovo za tebe”, rekao je potreseni glazbenik.

11:20 – Oliverovi kolege održavaju govore u kojima se prisjećaju vremena koje su proveli s njim.

“Moć je samo onih najvećih da nas ujedine u bolu i u radosti. Nema veze kojim ste se stilom glazbe bavili, Oliver je bio maestro. Točno sam znao kad smo se dogovarali tko će prvi započeti i završiti pjesmu ‘Moja domovina’. Odgovor je bio: onaj najveći, a to je Oliver”, rekao je Nikša Bratoš.

“Probat cu se isključiti iz svega pa ću čitati s papira. Emocije su jednostavno prejake. Krenija si na osvajanje svita… i osvojija si ga. Ostavija si neizbrisiv trag, trag u beskraju”, rekao je Tomo Mrduljaš.

11:15 – Na platnu je prikazan video na kojem Stjepan Hauser i Oliver pjevaju pjesmu Brod u boci koja je violončelista nagnala na suze.

11.10 – Nakon kratkog videa o Oliverovu životu, u kazalište je popraćena pjesmom Moj galebe koju je otpjevala klapa stigla Oliverova obitelj.

Komemoracija za Olivera Dragojevića, koja je u 11 sati započela u splitskom HNK, okupila je brojne poznate osobe koje su došle odati počast legendarnom glazbeniku. Među njima su se našli Tony Cetinski, Severina, Gibonni, Doris Dragović te Stjepan Hauser, koji se među prvima upisao u knjigu žalosti.

Osim estradnjaka, na komemoraciju u organizaciji Hrvatske glazbene unije u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim Ministarstvom kulture, Splitsko-dalmatinskom županijom, Gradom Splitom i ostalim institucijama, stigao je i državni vrh. Od ‘morskog vuka’ su se došli oprostiti predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković te predsjednik Sabora, ministar obrane i ministrica kulture.

#Split: Na komemoraciju za #Oliver stigao i državni vrh na čelu s PRH @KolindaGK i @AndrejPlenkovic. Tu su još i predsjednik Sabora, ministar obrane @DamirKrsticevic i ministrica kulture Obuljen Koržinek. Tuga i tišina vladaju gradom. #n1info pic.twitter.com/j2sBtVPjw8 — Jelena Tešija (@JelenaTesija) July 31, 2018

“Nažalost, nisam se čula s njim. Bojala sam se da ga ne smetam, da mu ne ometam mir. Ja se samo nadam da je istina da je umro u snu. Njegovo mjesto je gore negdje rezervirano. On je dijelio ljubav. Svi se opraštaju uz pjesmu, a on je bio toliko skroman da možda to ne bi ni htio”, rekla je Tereza Kesovija.

Severina, koja je zbog smrti kolege i prijatelja odgodila premijeru svoje nove pjesme, jedva je pronalazila riječi: “Nakon ove euforije svjetskog, sad ovo. Tuga neizmjerna. Ne mogu ništa više reći.”

“Kao da ti je otišao dio obitelj. Previše imam uspomena vezanih s njim. Kao da je neko dobro otišlo s ovoga svijeta. Ne znam čovjeka koji ga nije volio. Stajao je iza svih nas. Kad stane pored nas, odmah ti da dignitet i svi počnu vjerovati u tebe. Najjednostavniji lik, ne znam ko ga nije volio. Znala sam si reći da ako se ikad uobrazim, da si slobodno mogu lupiti šamar, jednostavno pogledaj Olivera”, rekla je ožalošćena Nina Badrić.