Srpska pjevačica Dragana Mirković (56) nedavno je obavijestila kako se razvodi od Tonija Bijelića zbog njegove prevare, a jučer je za Grand Online o tome kako se sada nosi sa situacijom.

Nedavno je otputovala s djecom, Markom i Manuelom, pa je otkrila i kako im je bilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjajno je bilo, uvijek me razvesele. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvijek tako kažem. Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvijek uz mene i što me toliko vole. Moram reći da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspjeh koji mogu dobiti", otkrila je Dragana.

Njezin sin menadžer

Nedavno se širila i priča da je Marko postao estradni menadžer, no Dragana je opovrgnula te tvrdnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pisalo se, ali to nije istina. Ne treba se time baviti iako studira fakultet koji ima veze sa menadžmentom, ali mi puno pomaže. Zapisuje neke stvari da ih ja ne bih zaboravila. Mnogo je ozbiljan u svemu što radi", rekla je Dragana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Progovorila o publici

Otkrila je i koliko joj je važna podrška njezine publike u ovoj situaciji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Uvijek govorim da imam najbolju publiku na svijetu. Ovo sada sam ja, mnogo jača nego što sam mislila da mogu biti i svjesna sam sebe. Volim ovu novu sebe, da budem iskrena. To je zbog publike koja je uvijek izuzetno svjesna tko sam ja, mnogo više nego ja sama. Zbog publike sam mnogo puta premašivala brojne nevolje. Uvijek sam nasmijana i vesela, volim imati imam ljude oko sebe! ", zaključila je Dragana za "GrandOnline".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro u Zagrebu

Podsjetimo, Dragana u svibnju dolazi u Arenu Zagreb, gdje će održati dva koncerta. Prvi koncert, najavljen krajem prošle godine, održat će se 3. svibnja, nakon čega će sljedeći dan ponovno stati pred publiku.

"Dragi moji prijatelji, turneja je počela sjajno, jako se radujem našem druženju! Napravit ćemo spektakl za pamćenje i to ne jednu, nego dvije večeri za redom. Vidimo se i 4. svibnja u zagrebačkoj Areni", rekla je za Extra FM pa dodala: "Obećavam puno emocija, puno dobrih pjesama i vjerujte mi - vrhunsku zabavu jer samo tako vam se mogu barem malo odužiti i zahvaliti za ljubav i sve što činite za mene svih ovih godina. Uz vas je uvijek sve bilo lakše. Hvala vam što ćemo zajedno proslaviti moj veliki jubilej, kojeg bez vas, ne bi ni bilo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popularna pjevačica je najavila i da će prihod od turneje darovati u humanitarne svrhe.

"Već sam najavila da mi je želja ovom turnejom razveseliti ljude pjesmom, ali i širiti ljubav, humanost i sreću, zato sam i donijela odluku da svakim koncertom pomognem ljudima kojima je pomoć potrebna", rekla je Mirković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od Hrvata ljubav češće vode samo Grci. Svaki peti Hrvat prevario partnera. Ludi rezultati istraživanja o seksualnim navikama