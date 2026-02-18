FREEMAIL
U MILANU /

Kolinda pozirala s monegaškim princom i Blankom Matešom: U opisu otkrila koliko su bliski

Kolinda pozirala s monegaškim princom i Blankom Matešom: U opisu otkrila koliko su bliski
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zimske olimpijske igre Kolinda Grabar-Kitarović nije propustila pa u Italiji boravi već nekoliko dana. Najnovijom objavom na društvenim mrežama sada je otkrila s kime tamo provodi vrijeme

18.2.2026.
13:49
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trenutno obnaša funkciju naše IOC predstavnice, a na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji sada je imala posebno društvo.

Kako je otkrila na Facebooku, Grabar-Kitarović uživa s pravnicom Blankom Matešom, suprugom predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a u njihovom društvu fotografiran je i monegaški princ Albert.

"Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC Princom Albertom II od Monaka i Blankom Mateša", napisala je Kolinda Grabar-Kitarović na Facebooku uz nasmiješeni selfie.

Naša bivša predsjednica ponosno je istaknula "hrvatske kockice", naš prepoznatljivi navijački simbol koji redovito prati naše sportaše na velikim natjecanjima, a tako i na ovim Olimpijskim igrama na kojima sudjeluje devetero hrvatskih sportaša: Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Samuel Kolega, Istok Rodeš, Filip Zubčić, Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender.
POGLEDAJTE VIDEO: Meta je osmislila način da budete 'živi' na mrežama i kad umrete: Mooolim!?

Kolinda Grabar-kitarovićBlanka MatešaPrinc Albert
