Kolinda pozirala s monegaškim princom i Blankom Matešom: U opisu otkrila koliko su bliski

Naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trenutno obnaša funkciju naše IOC predstavnice, a na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji sada je imala posebno društvo.

Kako je otkrila na Facebooku, Grabar-Kitarović uživa s pravnicom Blankom Matešom, suprugom predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a u njihovom društvu fotografiran je i monegaški princ Albert.

"Danas na slalomu u Cortini s dragim prijateljima, kolegom iz IOC Princom Albertom II od Monaka i Blankom Mateša", napisala je Kolinda Grabar-Kitarović na Facebooku uz nasmiješeni selfie.

Naša bivša predsjednica ponosno je istaknula "hrvatske kockice", naš prepoznatljivi navijački simbol koji redovito prati naše sportaše na velikim natjecanjima, a tako i na ovim Olimpijskim igrama na kojima sudjeluje devetero hrvatskih sportaša: Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Samuel Kolega, Istok Rodeš, Filip Zubčić, Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender.

