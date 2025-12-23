FREEMAIL
KAKAV DUO /

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Par je snimljen na crvenom tepihu ispred službenog photowalla HOO-a, gdje su strpljivo pozirali fotografima – samostalno, ali i u društvu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača

23.12.2025.
8:27
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) i njezin suprug Jakov Kitarović (57) rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, no ovoga su puta privukli veliku pažnju dolaskom na Svečanu dodjelu nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.

Par je snimljen na crvenom tepihu ispred službenog photowalla HOO-a, gdje su strpljivo pozirali fotografima – samostalno, ali i u društvu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Zajedno su pratili svečani program, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo s obzirom na to da se zbog brojnih profesionalnih obveza Kolinda i Jakov vrlo rijetko pojavljuju rame uz rame na javnim događanjima.

Sofisticirani i elegantni 

Kolinda Grabar-Kitarović, koja trenutačno obnaša dužnost predsjedateljice komisije Međunarodnog olimpijskog odbora zadužene za nadzor priprema za Ljetne olimpijske igre, za ovu je prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu klasičnog kroja.

Posebnu pažnju privukli su bijeli detalji na ovratniku i manžetama, koji su cijelom izdanju dali dozu profinjenosti. Kombinaciju je upotpunila decentnom torbicom i salonkama, ostajući vjerna svom prepoznatljivom, sofisticiranom stilu.

Ne viđamo ih često: Kolinda i Jakov ukrali pažnju zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Jakov Kitarović pojavio se u tamnom formalnom odijelu s kravatom, u potpunosti usklađenom s protokolom svečane večeri. Zajednički dolazak bivšeg predsjedničkog para mnogi su protumačili kao rijedak, ali ugodan podsjetnik na njihovu prisutnost u javnom životu, ovaj put u znaku sporta i olimpijskih vrijednosti.

 

 

