Ne viđamo ih često: Kolinda i Jakov ukrali pažnju zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) i njezin suprug Jakov Kitarović (57) rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, no ovoga su puta privukli veliku pažnju dolaskom na Svečanu dodjelu nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora.

Par je snimljen na crvenom tepihu ispred službenog photowalla HOO-a, gdje su strpljivo pozirali fotografima – samostalno, ali i u društvu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Zajedno su pratili svečani program, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo s obzirom na to da se zbog brojnih profesionalnih obveza Kolinda i Jakov vrlo rijetko pojavljuju rame uz rame na javnim događanjima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sofisticirani i elegantni

Kolinda Grabar-Kitarović, koja trenutačno obnaša dužnost predsjedateljice komisije Međunarodnog olimpijskog odbora zadužene za nadzor priprema za Ljetne olimpijske igre, za ovu je prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu klasičnog kroja.

Posebnu pažnju privukli su bijeli detalji na ovratniku i manžetama, koji su cijelom izdanju dali dozu profinjenosti. Kombinaciju je upotpunila decentnom torbicom i salonkama, ostajući vjerna svom prepoznatljivom, sofisticiranom stilu.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Jakov Kitarović pojavio se u tamnom formalnom odijelu s kravatom, u potpunosti usklađenom s protokolom svečane večeri. Zajednički dolazak bivšeg predsjedničkog para mnogi su protumačili kao rijedak, ali ugodan podsjetnik na njihovu prisutnost u javnom životu, ovaj put u znaku sporta i olimpijskih vrijednosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Habijan za Direkt o sramotnoj Milanovićevoj izjavi dvije godine poslije: 'Nije bilo isprike'