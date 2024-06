Iako je Hrvatska ispala s Europskog prvenstva u nogometu 2024., mnogi navijači nisu to zamjerili Vatrenima. Među njima je i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (56), koja je do sada na svakom Europskom i Svjetskom prvenstvu bodrila Vatrene na tribinama, a ove godine morala je to propustiti zbog ozljede koljena. No, to ju nije spriječilo da Vatrenima pošalje predivnu poruku.

"U dobru i zlu, u javi i snu, …” vi ste uvijek naši, najbolji #Vatreni! Donijeli ste nam toliko sreće i radosti, ostavljali srce na terenu, priredili toliko sjajnih trenutaka i odličnih utakmica kojima ste Hrvatsku uzdigli na tron svjetskog nogometa! Ponosni smo na sve vaše uspjehe, zahvalni na vašem trudu, srčanosti, borbenosti te, iznad svega, nesalomljivom duhu, koji vas čini jedinstvenim sportskim fenomenom u svijetu", napisala je Kolinda na Instagram storyju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Podržala Vatrene

Podsjetimo, Na Instagram storyju je objavila dvije fotke iz Budimpešte na kojima je odjevena u košulju s crvenim kockicama i bijele hlače, a pored jedne fotke stoji da, iako ne može bodriti Vatrene uživo u Leipzigu, želi im sreću na utakmici.

"Danas na putu iz Budimpešte za London, ali uvijek uz vas i s vjerom uz vas, Vatreni! Samo hrabro i odlučno do pobjede večeras!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kolinda Grabar Kitarović otkrila planira li se vratiti u politiku: 'Uvijek kažem, nikad ne reci nikad'

Tekst se nastavlja ispod oglasa