Zavrtjet će vam se u glavi: Evo koliko po nastupu zarađuje kontroverzni Desingerica

Srpska glazbena scena posljednjih godina bilježi velike zarade svojih najvećih zvijezda koje redovito nastupaju u noćnim klubovima širom regije. Među njima se ističe reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, jedan od najtraženijih izvođača koji po nastupu, prema pisanju srpskih medija, zarađuje 10.000 eura, piše Kurir.

"Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača", ispričao je izvor o Desingerici.

"U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola", dodao je izvor, pritom misleći na Zdravka Čolića, jednog od najcjenjenijih i najbolje plaćenih regionalnih izvođača.

I dok mnogi zaradu troše na brze automobile i skupocjenu odjeću, Desingerica je odlučio svoj novac uložiti u budućnost, točnije nekretnine.

Prema saznanjima Kurira, reper je nedavno započeo gradnju stambene zgrade na Ledinama, u neposrednoj blizini svoje obiteljske kuće. Na ograđenom gradilištu jasno su istaknuti svi detalji – od broja katova, broja parcele, do imena glavnog investitora, koje je, jasno, njegovo. Mještani iz okolice otkrivaju da je Desingerica vrlo pedantan i odgovoran te da planira da objekt koristi za vlastite potrebe.

''Sve ide po propisima i zakonima, uskoro kreću radovi. Očekujemo bageri, dizalice i radnici. Ovo će biti pravo gradilište,“ rekao je jedan od susjeda za Kurir.

