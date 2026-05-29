Koliko ljepotica na jednom mjestu: Ovo je Top 5 finalistica Miss Požeško-slavonske županije

Peti u nizu od dvadeset županijskih izbora za 31. Miss Hrvatske održat će se 29. svibnja u općini Velika u sklopu manifestacije 34. Međunarodna smotra folklora ‘’Čuvajmo običaje zavičaja’’ uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Općina Velika, smještena na obroncima Parka prirode Papuk, ističe se svojom prirodnom ljepotom, mirnim slavonskim krajolikom. Velika je mjesto gdje se tradicija i suvremenost isprepliću, a gostoljubivost domaćina dodatno doprinosi posebnoj atmosferi i ovog izbora. Program Miss Požeško-slavonske županije vodi nekadašnja hrvatska missica Ivana Delač, a nastupa Danijel Banić iz Baruna. ‘’ Velika hvala načelniku općine Velika gospodinu Robertu Hofmanu te direktoru Turističke zajednice Zlatni Papuk Tomislavu Galiću na domaćinstvu’’, izjavila je Iva Loparić Kontek vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja 20 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka, pobjednica županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije, kako biti glas mladih žena. Svaka županija ima svojih Top5 finalistica što u sustavu Miss Hrvatske čini preko 120 djevojaka tijekom godine. Pravo natjecanja na finalu izbora Miss Hrvatske djevojke stječu pobjedom na županijskim izborima, a potom započinju svoje službene pripreme za krunu Miss Hrvatske kroz natjecateljske kategorije; intervju, sport, top model, talent, head to head challenge (izlaganje na engleskom o svjetski važnim temama) te multimedija. Svaka od finalistica nosi titulu svoje županije i osobitu priču o upornosti, radu, obrazovanju, strasti i viziji.

Predstavljamo Top 5 finalistica:

Helena Petrović (21)

Helena je studentica strojarstva koja s ponosom ruši stereotipe o ženama u tehničkim znanostima. Svestrana je umjetnica koja je plesala balet, glumila u kazalištu i svirala klavir, dok fizičku kondiciju održava kroz atletiku. Uz materinji hrvatski, Helena tečno govori engleski jezik, a kroz modeling je naučila važnost autentičnosti i discipline. Vodi se motom: „Privilegija u životu je biti ono što jesi“, jer vjeruje da samo kroz iskrenost prema sebi možemo ostvariti svoj puni potencijal.

Karmela Leštek (18)

Karmela je buduća pravnica čiji životni put obilježava nevjerojatna snaga duha. Kao trostruka državna i dvostruka međunarodna prvakinja u taekwondou, naučila je što znače disciplina i upornost, no njezina prava misija je humanitarni rad kroz udrugu Lucijino svjetlo. Karmela aktivno govori engleski, njemački i španjolski jezik. Njezin je moto biti najbolja verzija sebe, a na ovom izboru želi promovirati važnost mentalnog zdravlja, sporta i empatije.

Antea Pavlić (17)

Antea je svestrana učenica koja uz školovanje za komercijalista vlada nizom vještina – od kreativnog šminkanja do hrvatskog znakovnog jezika, kojim se sporazumijeva s gluhim osobama. Uz materinji hrvatski, govori engleski i uči njemački jezik. Njezina prava posebnost je želja da bude inspiracija drugima. Vjeruje da prava ljepota dolazi iznutra, a njezina poruka glasi: „Snovi se ostvaruju kada vjerujemo u sebe“, što svakodnevno dokazuje svojim optimizmom.

Lara Jović (18)

Lara je buduća odgojiteljica koja svoje obrazovanje usmjerava prema psihologiji i radu s djecom, što je potvrdila kroz međunarodnu Erasmus praksu u Portugalu. Tečno govori engleski jezik, a uz sport i šah, aktivna je u svijetu mode. Vjera i obitelj njezini su temelji, a svojim sudjelovanjem na izboru želi pokazati kako predan rad, upornost i vjera u vlastite snove otvaraju vrata svakog cilja. Lara dokazuje da se uz obrazovanje i ljubav prema ljudima može ostvariti sve.

Dorotea Kulušić (17)

Dorotea je djevojka s jasnim planom – njezina velika želja je upis na Policijsku akademiju. Trenutno intenzivno uči engleski jezik kako bi proširila svoje horizonte. Svoju kreativnu stranu izrazila je kroz folklor i mažoretkinje, dok se danas posvećuje trčanju i šminkanju. Kroz volonterski rad u Crvenom križu pokazala je da ima veliko srce za starije i nemoćne. Njezin moto: „Ne prati ljude, prati sebe“, njezin je vodič u ostvarenju svih ciljeva kroz trud i pozitivu.

Pobjednica izbora Miss Požeško-slavonske županije postat će 5. finalistica 31. izbora Miss Hrvatske.