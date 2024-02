Srpska pjevačica Aleksandra Prijović je nakon pet napunjenih zagrebačkih Arena, napunila i pet dvorana u Osijeku.

Njezin je peti koncert u dvorani Gradski vrt u Osijeku završen u nedjelju, a svi se sada pitaju koliko je Aleksandra od svega toga zaradila.

"Svaka večer je bila rasprodana. Otprilike je bilo oko 5000 obožavatelja na svakom koncertu", rekli su organizatori koncerata za 24 sata koji su napomenuli kako je samo od prodaje karata ona zaradila oko 875.000 eura, a iznos bi bio još i veći da nije bilo barskih stolaca zbog kojih je kapacitet bio nešto manji.

Najskuplja karta bila je 45 eura, a najjeftinija 25 eura, ali je važno napomenuti da Prijovićka nije imala čistu zaradu od karata, već je u sve to potrebno uračunati i bend, svijetla, scenografiju, ali i najam dvorane.

Na poklon dobila i ružu

Pjevačica je za pet održanih koncerata u Osijeku, na najam dvorane potrošila 50.000 eura.

"Najam velike dvorane s tribinama u Nastavno-športskoj dvorani Gradski vrt po jednom koncertu iznosi 9954,21 eura s PDV-om. U 2023. godine. Zarada Športskih objekata po jednom iznajmljivanju iznosi oko pet tisuća eura", rekao je za Glas Slavonije Robert Seligman, direktor Športskih objekata.

Najviše troši na svoje kostime

Nije tajna da Prijović dosta ulaže u svoje modne komade u kojima održava svoje spektakularne nastupe, a srpski mediji tvrde kako bi njezina zarada bila znatno veća da toliko ne troši na svoje kostime.

"Samo za stilista, odjevne kombinacije i kompletan tim koji je zadužen za njen izgled izdvojila je više od 50.000 eura! Surovi je profesionalac i ne žali sredstva samo kako bi sve bilo perfektno i kako bi publika s njenog koncerta otišla sretna. Zbog toga je trenutno najpopularnija, najuspješnija i najplaćenija naša pjevačica. Mnogi su joj savjetovali da sreže troškove, da angažira jeftiniju produkciju, da iznajmi skromniju opremu, da ne kupuje kostime od 10.000 eura, ali ona nije željela ni čuti. Svjesna činjenice da živi svoj najveći san koji joj se možda nikada više neće ponoviti, želi da zauvijek iza njenih koncerata ostanu videosnimke kao svjedočanstvo jednog vremena i njenog vrtoglavog uspjeha", tvrdi izvor blizak pjevačici.

Podsjetimo da se unatoč njezinim brojnim obožavateljima, našao i jedan koji ne odobrava njezinu glazbu i opčinjenost srpskom pjevačicom, a ovdje je riječ o monahu Arseniju Jovanoviću (91) kojeg mnogi znaju kao "Acu Plavog" iz benda "Novi talas" koji često komentira pjevače sa srpske glazbene scene, a ovoga se puta i Prija našla na tapeti.

"Sada se napravila neka kombinacija gradskih narodnjaka. Tu je glavni predstavnik Aleksandra Prijović. Potpuno izostaje bilo kakav bunt, bilo kakav socijalna kritika. Samo tijelo. Znači sada se turbofolk i zabavna glazba spajaju u jedan pravac i to je taj novi pravac. Taj pravac nije seoski, on je seljački. Znači kada je neko seljačina, to ne znači da je sa sela. Seljačina može biti i profesor fakulteta. Ti na selu imaš takvu gospodu da se šokiraš. Ta seljačka nova glazba je nažalost prepravila čitavu Jugu i šire. Svi luduju za njom. To je seljačurska glazba", ispričao je.

