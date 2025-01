Boris Rogoznica opisao zanimljiv incident sa svoje afričke avanture: 'Svi su nasrtali na mene'

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica gotovo mjesec dana uživa u Africi i redovito na društvenim mrežama dijeli fotografije netaknute prirode, ali i otkriva razne anegdote. Bivši suprug Doris Pinčić Guberović (36) ovaj je put na društvenim mrežama prepričao neobičan događaj koji je bio ispunjen ponekim neugodnostima.

"Pred kraj moje afričke avanture, odletio sam avionom na kopno u Tanzaniju, na četverodnevne safarije u tri različita nacionalna parka. Nakon prvoga 'Tarangire', stajemo prenoćiti u selu pod imenom 'Mto Wa Mbu' ne znam što to znači, ali nadam se da znači 'Blatnjavo selo'", napisao je uz niz fotografija iz sela.

"Zbog ogromne količine vode koja se slijeva s okolnih planina, cijelo selo je doslovno pod blatom. Kroz njega teče potok naziva 'The river of Mosquitoes', pogađate zašto?! Kada smo došli u smještaj, odmah sam krenuo trčati dok se 'još vidi'. Ali nisam mogao zbog blata, jednostavno nije izvedivo", otkrio je, dodavši da nije uspio mnogo snimiti jer se odrasli brzo na to uvrijede. Ipak, djeca su rado pozirala za domaćeg glazbenika.

"Uglavnom, šetajući ovuda, osjećao sam se kao da mi iznad glave stoji 'dolar' svi su nasrtali na mene i tražili novac ili da kupim nešto od njih. Tako da sam se brzo pokupio u sigurnost svog smještaja", otkrio je.

Boris je nedavno svojim fanovima objasnio koji je razlog njegovog putovanja na drugi kraj svijeta. Naime, jedna turistička agencija ponudila je našem pjevaču da nastupa za njihove goste u restortu na Zanzibaru. Tijekom svog boravka Boris je zaintrigirao pratitelje fotografijom na kojoj uživa u društvu misteriozne djevojke.

Podsjetimo, Rogoznica i Pinčić ušli su u bračne vode 2013. godine te su se razveli sedam godina kasnije. Vijest o razvodu sve je šokirala, no par je ostao u dobrim odnosima. Zajedno su dobili dvoje djece, Donata i Gitu.

