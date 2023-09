Razvod influencerice Elle Dvornik (32) i britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (45) izazvao je šok i nevjericu njihovih vjernih fanova.

Njihova ljubavna priča započela je 2014.

Ella je Charlesa upoznala u Londonu 2014. godine, kada mu je slučajno poslala poruku koja je bila namijenjena nekoj drugoj osobi.

"Slučajno, čudom interneta i zabunom. Ja sam slala poruku nekom drugom, ali sam nekako nabasala na njega pa smo u nesporazumu nekako se sporazumjeli", otkrila je Ella svojevremeno te je otkrila da je ona inicirala njihov prvi susret jer joj se nije dalo dopisivati preko mobitela. Ubrzo su izašli,a nije im dugo trebalo da shvate da žele biti zajedno.

Ella i Charles su u veljači 2020. godine dobili drugu kćer Lumi Wren. Nakon toga odlučili su da više neće imati djece. Bračni par Dvornik - Pearce iz Zagreba se preselio u Istru početkom lipnja 2021. godine. "Charles ne voli Zagreb, postao mu je naporan. Ne sviđa mu se mentalitet ljudi u Zagrebu. Ljudi jako diskriminiraju strance koji žive tu i doživjela sam to nekoliko puta kad sam bila s Charlesom na sastancima. Ljudi imaju osjećaj, kad netko dođe izvana, da im soli pamet. Ljudi su se navikli na predvidljivost", otkrila je svojevremeno Ella.

"Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala", ispričala je Ella o prvom susretu s Charlesom svojevremeno na Instagramu te je otkrila i da su se svi smijali njihovoj vezi.

Odmah su kliknuli

"Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način…", istaknula je Ella.

Vjenčali se u tajnosti

Ella i Charles vjenčali su se u tajnosti u Las Vegasu u veljači 2019. godine. "Prije pet godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu, sad je imam! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo još sretnijim početkom? Tri godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al' pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako, jako teško. Tako učinismo sto radimo najbolje, kako bi Frank rekao 'we did it our way'. I evo nas… Samo nas dvoje, službeno je! Upravo vjenčani", objavila je Ella na društvenim mrežama.

U studenom 2017. dobili su kći Balie Dee. Glasine o problemima u braku Elle i Charlesa krenule su malo poslije njihovog preseljenja u Istru, a postale su intenzivne krajem travnja ove godine. Glas Istre prenio je tada da je Charles navodno svojim sumještanima u Balama predstavio ženu s kojom se druži neko vrijeme i koja je njegovih godina.

Charles zavodio plavušu

U dalekoj prošlosti, još prije nego što je upoznao Ellu, Charles je uživao u društvu misterioznih žena. Na društvenoj mreži, Pearce je 2013. godine podijelio fotku na kojoj je izmijenjivao poljupce s plavušom. No, nije otkrio tko je ona. Charles je, sudeći prema fotkama, proveo 2013. družeći se s tom djevojkom.

Uživao u društvu zgodne crnke

Prije nje, uživao je u ugodnom društvu atraktivne crnke. Čini se da se Charles dobro zabavljao i puno izlazio.

Osim u društvu tajanstvenih djevojaka, Charles je svoje "solo" dane proveo ludo se zabavljajući.

