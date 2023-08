Influencerica Ella Dvornik (32) je danas obavijestila fanove na društvenoj mreži o vremenu u Istri. Naime, bilo je nevrijeme koje je Ella pobliže objasnila kao "armagedon". Bezvoljno je pozirala sa šalicom u ruci i osvrnula se na nevrijeme koje je zahvatilo dio Hrvatske.

Foto: instagram Foto: instagram

"Dobro jutro. Ne znam kako kod vas ali u Istri je armagedon i čini se da neće uskoro prestati", napisala je influencerica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ella u posljednje vrijeme zbunjuje fanove na društvenoj mreži. Nedavno su počela šuškanja o njezinoj trećoj trudnoći, što je kasnije demantirala. Naime, pratitelji su zaključili da je trudna zbog fotke na kojoj je mazila trbuh.

"Da, duh sveti", odbrusila je Ella, nakon čega su neki stali u obranu.

No, svojom posljednjom objavom Ella je opet zaintrigirala fanove koji pokušavaju saznati što joj se dogodilo na licu. Naime, nedavno je objavila video u kojem je pokazala kako reagira kada joj netko daje savjet, a da ona to nije tražila, no njeni pratitelji zabrinuli su se kad su ugledali ožiljak pokraj njene obrve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ella, draga, šta ti se desilo s okom?", "Oko je OK koliko vidim. Arkada je sašivena, ne vidim problem", "Je l'' to ona ima masnicu i ožiljak na obrvi?" "A fakat nekaj iznad oka","Gdje si glavom roknula?", komentirali su znatiželjni fanovi, no Ella se još o tome nije oglasila.

POGLEDAJTE VIDEO: Galerija Ella Dvornik