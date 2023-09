Influencerica i naša vatrena navijačica Ivana Knoll (30) privlači pažnju svojom seksipilnošću, što ju je nedavno dovelo u neugodnu situaciju. Ivanu je, ni krivu ni dužnu u kafiću u Grčkoj napala žena zbog ljubomore.

'Njezin dečko me pogledao'

"Napala me nepoznata žena dok sam pila čaj sa svojim prijateljima. Mislila sam da mi ovdje ne treba osiguranje. Napala me jer me njezin dečko pogledao kada sam ušla u kafić", započela je Knollica na Instagram storyju u četvrtak.

'Rekla je da će me ubiti'

"Čekala me tri sata ispred kafića, a onda me napala. Nisam je niti primijetila u kafiću. Na sreću, moji prijatelji su je zaustavili i maknuli od mene. Nisu je mogli držati. Govorila je da će me ubiti. Ubrzo je došla policija i privela je. Drage žene, želim vas pitati što vam se događa?", napisala je potresena influencerica.

Poslala važnu poruku

"Kako možete biti toliko zle i ljubomorne? Zašto ne možete razumjeti da postoji žena koja je ljepša, mlađa, zgodnija, pametnija, jača i uspješnija od drugih. Nisam sada u pitanju ja, niti vi i čim to shvatite i počnete postajati najbolja verzija sebe prestat ćete biti ljubomorne", napisala je.

"Nemojte određivati vašu vrijednost prema muškarcu - oni su tu da vam budu podrška ili da vam prouzrokuju glavobolju - to ovisi o vašim izborima, ali sigurno ne određuju vašu vrijednost", zaključila je Knoll.

