Knjiga o Kići Slabincu otkriva nepoznate detalje o životu hrvatskog Elvisa Presleya

Pet godina prošlo je otkako nas je napustio Krunoslav Kićo Slabinac, jedan od najvoljenijih hrvatskih glazbenika i pjevača koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj sceni. Ovih dana predstavljena je i knjiga o njegovu životu, a njegov sin Ivan Slabinac za 24sata podijelio je emotivna sjećanja na svog oca.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

„Najljepše sjećanje na tatu je to što mi je darovao ljubav prema glazbi i naučio me kako zabaviti publiku. Sjetim se njegovih savjeta dok me učio svirati bubnjeve. Preko njega sam upoznao Ratka Divjaka, legendarnog bubnjara iz benda VIS Dinamiti, koji mi je i danas blizak prijatelj“, ispričao je Ivan.

Glazba i emocije idu zajedno

Ivan je otkrio da mu je otac ispunio veliku želju kada ga je 1997. poveo na turneju po Australiji. Upravo tada je odlučio naučiti svirati bubnjeve, a danas iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva. Ipak, priznaje da mu je nakon očeve smrti teško ponovno sjesti za instrument.

„Otkako je tata preminuo, nisam sjeo za bubnjeve. Uspomene mi naviru i jednostavno ne mogu. No, znam da ću ponovno početi, jer bi on to želio“, rekao je.

Osim što se bavi glazbom, Ivan se okušao i u glumi – nastupio je u filmu redatelja Igora Mirkovića (60), a glumu je učio uz Kostadinku Velkovsku.

Foto: pixsell

Knjiga o Kići

Autorica opsežne knjige o Kićinom životu je njegova bivša supruga Dubravka Bouša (72), s kojom je Kićo bio u braku 12 godina i s kojom ima sina Ivana.

„Knjigu ‘Kićo Slabinac – Kad umjetnost dodirne dušu’ pisala sam od njegove smrti. Željela sam da njegovo bogato stvaralaštvo ostane zabilježeno. Budući da sam u mirovini i već imam iskustva s pisanjem biografija, odlučila sam se na taj korak“, rekla je Bouša.

Knjiga na 900 stranica donosi nepoznate detalje o njegovom životu, karijeri, ljubavima i prijateljstvima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glazbeno naslijeđe koje traje

Kićo Slabinac bio je glazbenik s dušom – od prvih dana s VIS Dinamitima, preko uspjeha na Splitskom i Opatijskom festivalu, pa do bezvremenskih hitova poput „Zbog jedne divne crne žene“, „Inati se, Slavonijo“ i „Vesela je Šokadija“. Njegov prijatelj i kolega Šima Jovanovac (73) kaže da je Kićo bio „više od kolege – bio je čovjek koji je znao nasmijati, ali i rastužiti“.

Kićo je za svoj doprinos glazbi posthumno dobio Porina za životno djelo, a kolege ga se i danas sjećaju kao jednog od najvećih zabavljača domaće scene.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače