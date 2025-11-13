Knjiga o Kići Slabincu otkriva nepoznate detalje o životu hrvatskog Elvisa Presleya
Ivan se prisjetio najljepših trenutaka s ocem
Pet godina prošlo je otkako nas je napustio Krunoslav Kićo Slabinac, jedan od najvoljenijih hrvatskih glazbenika i pjevača koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj sceni. Ovih dana predstavljena je i knjiga o njegovu životu, a njegov sin Ivan Slabinac za 24sata podijelio je emotivna sjećanja na svog oca.
„Najljepše sjećanje na tatu je to što mi je darovao ljubav prema glazbi i naučio me kako zabaviti publiku. Sjetim se njegovih savjeta dok me učio svirati bubnjeve. Preko njega sam upoznao Ratka Divjaka, legendarnog bubnjara iz benda VIS Dinamiti, koji mi je i danas blizak prijatelj“, ispričao je Ivan.
Glazba i emocije idu zajedno
Ivan je otkrio da mu je otac ispunio veliku želju kada ga je 1997. poveo na turneju po Australiji. Upravo tada je odlučio naučiti svirati bubnjeve, a danas iza sebe ima više od dva desetljeća iskustva. Ipak, priznaje da mu je nakon očeve smrti teško ponovno sjesti za instrument.
„Otkako je tata preminuo, nisam sjeo za bubnjeve. Uspomene mi naviru i jednostavno ne mogu. No, znam da ću ponovno početi, jer bi on to želio“, rekao je.
Osim što se bavi glazbom, Ivan se okušao i u glumi – nastupio je u filmu redatelja Igora Mirkovića (60), a glumu je učio uz Kostadinku Velkovsku.
Knjiga o Kići
Autorica opsežne knjige o Kićinom životu je njegova bivša supruga Dubravka Bouša (72), s kojom je Kićo bio u braku 12 godina i s kojom ima sina Ivana.
„Knjigu ‘Kićo Slabinac – Kad umjetnost dodirne dušu’ pisala sam od njegove smrti. Željela sam da njegovo bogato stvaralaštvo ostane zabilježeno. Budući da sam u mirovini i već imam iskustva s pisanjem biografija, odlučila sam se na taj korak“, rekla je Bouša.
Knjiga na 900 stranica donosi nepoznate detalje o njegovom životu, karijeri, ljubavima i prijateljstvima.
Glazbeno naslijeđe koje traje
Kićo Slabinac bio je glazbenik s dušom – od prvih dana s VIS Dinamitima, preko uspjeha na Splitskom i Opatijskom festivalu, pa do bezvremenskih hitova poput „Zbog jedne divne crne žene“, „Inati se, Slavonijo“ i „Vesela je Šokadija“. Njegov prijatelj i kolega Šima Jovanovac (73) kaže da je Kićo bio „više od kolege – bio je čovjek koji je znao nasmijati, ali i rastužiti“.
Kićo je za svoj doprinos glazbi posthumno dobio Porina za životno djelo, a kolege ga se i danas sjećaju kao jednog od najvećih zabavljača domaće scene.
