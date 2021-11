NE MOŽE JOJ NITKO NIŠTA / Kim Wilde: Na vrhuncu karijere doživjela je slom i prešla na vrtlarstvo, ali seks-simbol 80-ih i dalje očarava pojavom

Kim Wilde, engleska pjevačica koja je početkom 80-ih bila jedna od najvećih glazbenih zvijezda s hitovima poput "Cambodia", "Keep Me Hangin' On" i "Kids In America", 18. studenog slavi svoj 61. rođendan. Rođena je kao Kim Smith u Londonu, a i dalje nastupa te očarava svojim izgledom. Dosad je izdala 14 studijskih albuma, a posljednji pod nazivom "Here Come The Aliens" izašao je 2018. godine. Na vrhuncu karijere doživjela je živčani slom, nakon čega se u slobodno vrijeme počela baviti vrtlarstvom. Od 1996. je u braku s glumcem Halom Fowlerom, s kojim je dobila sina Harryja i kćer Rose Elisabeth.