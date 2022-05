Reality zvijezda Kim Kardashian poklonila je obožavateljima rijedak nefiltriran primjerak svog lica u šestoj epizodi Hulu serije "The Kardashians". Tijekom emisije otkriveno je da, dok se kuća Khloe Kardashian još gradi, Kim pušta Khloe i Tristana Thompsona da vježbaju u njezinoj teretani. Kim im se pridružila u neobičnoj odjeći, u supernapuhanom bijelom kućnom ogrtaču i bez šminke.

Napuhnuto lice zgodne Kim

Potpuno prirodna Kim nije bježala od kamera, prepustila se i pokazala je svojim obožavateljima kako izgleda kada se ujutro probudi. Dok je Kim viđena kako se šminka više puta tijekom cijele sezone, obožavatelji nikada nisu vidjeli njezinu potpunu jutarnju rutinu u ovom reality showu.

Djeluju tako skladno

Kim se u jednoj od svojih ispovijesti u seriji osvrće na svoj odnos s Kanyeom, navodeći: "Kanye je napustio SNL, ali ja ću uvijek ići glavnim putem", piše Daily Mail. Kim je viđena kako svojoj djeci pokazuje kutiju s paukom te djeci najavljuje da je Kanye došao po njih: "Upravo sam se probudila i jutra kada ih vodi u školu su mi olakšanje jer mogu obaviti dio posla. Sada se mijenjamo s tim tko će ujutro odvesti djecu u školu." U toj epizodi Kanye svima pokazuje nešto na svom telefonu, govoreći: "Dopustite mi da vam pokažem u što ću pokupiti djecu sutra", na što Khloe kaže da je nevjerojatno, ali da prvo treba provjeriti s Kim koja uvijek pazi da su njezina djeca zavezana sigurnosnim pojasom.

Kanye tada pokazuje i kamerama u čemu će voziti djecu u školu, riječ je o vatrogasnom vozilu. I dok se Kanye zeza i provocira Kim da ne bi trebali glumiti pred kamerama, Khloe pojašnjava: "O, ne, ovo je dokumentarna serija, tako da ovdje zapravo možete razgovarati s kamerama", dok se Kanye okreće prema kamerama i šali se s Kim. Zatim, Kim i Kanye odlaze dok Khloe govori Tristanu da Kanye čak i vježba u svojim velikim crnim čizmama, koje je često nosio posljednjih nekoliko mjeseci.

Operacije Kim K.

Silne estetske korekcije, čini se, ostavile su traga na njezinoj bujnoj liniji, ali to se vidi tek kada reality zvijezdu nespremnu uhvate paparazzi ili kamere njezinog reality showa. Kimina preobrazba najviše je vidljiva od emitiranja reality showa "Keeping Up With the Kardashians" i to joj je donijelo status punopravnog milijardera. Za to vrijeme, osnivačica KKW Beauty poprilično je promijenila svoj izgled. Kimin plastični kirurg, dr. Jason Diamond, otvoreno je govorio o plastičnim operacijama slavne ljepotice.

"Najpopularniji tretmani koje radim za svoje slavne klijente je dijamantno zatezanje kože, tretman koji potiče proizvodnju kolagena. Svatko želi da zategnuta koža u svakom trenutku izgleda spremna za kameru”, rekao je za UsWeekly 2017. "Osim toga, moji pacijenti vole dijamantno oblikovanje lica jer je to nekirurška tehnika koju sam razvio iz svog dugogodišnjeg iskustva u kirurgiji kako bih poboljšao i istaknuo koštane strukture lica… To je visoko specijalizirana i specifična tehnika. Kardashianke su velike obožavateljice naših kombiniranih tretmana kako bi njihova koža izgledala što bolje", dodao je.

Dr. David Shafer komentirao je plastične operacije fatalne Kim K. "Vjerojatno ima dermalni filer na usnama. Sigurno je imala i tretmane temeljene na toplinskoj energiji, koji zatežu i podižu dublje tkivo obraza duž čeljusti i vrata. Također moram napomenuti da je njezina šminka postala sofisticiranija i profesionalnija u usporedbi s njezinim ranijim slikama."

Kroz godine Kim postala prepoznatljiva po svojoj bujnoj stražnjici koju je podigla implantatima, no nedavno su njezini obožavatelji primijetili da joj je guza ipak postala manja, a o tome se oglasio i jedan plastični kirurg. "Nešto je uklonjeno. Ili su joj izvađeni implantati iz stražnjice ili joj je otopljen filer ili liposukcija kako bi se smanjila veličina donjeg dijela", rekao je kirurg Mark Ho-Asjoe za Ok magazin.