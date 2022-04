ANALIZIRALI KIRURZI / Nije baš uvijek imala veliku guzu i besprijekorno lice: 'Popravci' kroz godine učinili su svoje

Kim Kardashian (41) prvi je put u javnost zakoračila kao najbolja prijateljica Paris Hilton (41) i kao ambiciozna organizatorica ormara. Što ne znači da je današnja multimilijunašica odrasla u siromašnoj obitelji, baš naprotiv, otac Kim Kardashian bio je jedan od odvjetnika koji su sudjelovali u obrani američkog sportaša O.J. Simpsona. Taj slučaj obitelji Kardashian donio je slavu i novac. Kimina preobrazba najviše je vidljiva od emitiranja reality showa "Keeping Up With the Kardashians" i to joj je donijelo status punopravnog milijardera. Za to vrijeme, osnivačica KKW Beauty poprilično je promijenila svoj izgled. Kimin plastični kirurg, dr. Jason Diamond, otvoreno je govorio o plastičnim operacijama slavne ljepotice. "Najpopularniji tretmani koje radim za svoje slavne klijente je dijamantno zatezanje kože, tretman koji potiče proizvodnju kolagena. Svatko želi da zategnuta koža u svakom trenutku izgleda spremna za kameru”, rekao je za UsWeekly 2017. "Osim toga, moji pacijenti vole dijamantno oblikovanje lica jer je to nekirurška tehnika koju sam razvio iz svog dugogodišnjeg iskustva u kirurgiji kako bih poboljšao i istaknuo koštane strukture lica… To je visoko specijalizirana i specifična tehnika. Kardashianke su velike obožavateljice naših kombiniranih tretmana kako bi njihova koža izgledala što bolje", dodao je. Dr. David Shafer za UsWeekly komentirao je plastične operacije fatalne Kim K. "Vjerojatno ima dermalni filer na usnama. Sigurno je imala i tretmane temeljene na toplinskoj energiji, koji zatežu i podižu dublje tkivo obraza duž čeljusti i vrata. Također moram napomenuti da je njezina šminka postala sofisticiranija i profesionalnija u usporedbi s njezinim ranijim slikama." Kroz godine Kim postala prepoznatljiva po svojoj bujnoj stražnjici koju je podigla implantatima, no nedavno su njezini obožavatelji primijetili da joj je guza ipak postala manja, a o tome se oglasio i jedan plastični kirurg. "Nešto je uklonjeno. Ili su joj izvađeni implantati iz stražnjice ili joj je otopljen filer ili liposukcija kako bi se smanjila veličina donjeg dijela", rekao je kirurg Mark Ho-Asjoe za Ok magazin. U galeriji pogledajte kako se Kim Kardashian mijenjala kroz godine...