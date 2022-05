Pobjednici Eurosonga, ukrajinska rap grupa Kalush Orchestra novo su ime Sea Star festivala u Umagu. O ovom sastavu ne prestaju pričati svjetski mediji, a nakon trijumfa u Torinu, svoj prvi koncert imat će upravo u Hrvatskoj, na prvom velikom festivalu u našoj zemlji nakon dvije godine! Uz ukrajinski bend, na festivalu će nastupiti i srpska predstavnica na Eurosongu, Ana Đurić Konstrakta.

Ukrajinci u Hrvatskoj

Koliko je Ukrajincima drago zbog pobjede na Eurosongu, dokaz je i nedavni doček Kalusha u ratom zahvaćenu zemlju. Bend su dočekali vojnici i obožavatelji s plavim i žutim cvijećem te zastavom svoje domovine, a članovi benda fotografirali su se s njima. Nakon toga dečki iz banda zapjevali su pobjedničku pjesmu Eurosonga "Stefania", a u interpretaciji pridružili su im se oduševljeni obožavatelji. Nakon pjesme skandirali su ime benda.

Naime, članovi benda Kalush Orchestra dobili su posebnu dozvolu da napuste Ukrajinu, pošto je tamo na snazi zakon koji zabranjuje izlazak vojno sposobnim muškarcima iz države. MC Kilimmena, koji je morao ostati u Ukrajini, na Eurosongu je zamijenio drugi glazbenik.

Uz pobjednike nastupa i Konstrakta

Osim Kalusha u Umagu će nastupiti i Konstrakta, srpska glazbenica čija je pjesma „In Corpore Sano“ postala hit u regiji. S čak 12 bodova žirija i 12 od publike Konstrakta se našla u finalu Eurosonga, i to na petom mjestu, a velikih 12 bodova dala joj je i Hrvatska. Upravo na Sea Star festivalu u Umagu ova talentirana umjetnica održat će svoj prvi koncert kao Konstrakta.

Raznovrstan line up u laguni Stella Maris 27. i 28. svibnja obogatit će jedna od najtraženijih hip hop zvijezda današnjice Iggy Azalea, techno kraljica Amelie Lens, najpoznatiji bend regije Dubioza Kolektiv, platinasti hitmakeri Meduza i Topic, te Konstrakta, Senidah, Buč Kesidi, Umek, Adiel, Insolate, Tijana T, Vojko V, z++, Grše, Bore Balboa i mnogi drugi. Zbog ogromnog interesa aktualna cijena ulaznica od 299 kn bit će na snazi do petka, 20. svibnja do kraja dana. Nakon toga cijena ulaznice iznosit će 349 kn. Osim njih u ponudi su dnevne ulaznice po cijeni od 169 kn te VIP Gold po 750 kn. Više informacije možete pronaći na službenoj stranici Sea Star festivala.