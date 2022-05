Pobjednici Eurovizije Kalush Orchestra slavit će nakon rata u Ukrajini. Pjevač ukrajinskog Kalusha rekao je da će folk-rap grupa slaviti pobjedu na Eurosongu kada se smiri situacija s Ukrajinom i Rusijom.

'Bit ćemo domaćini Eurovizije'

Nakon pobjede u Torinu u Italiji, nakon snažne izvedbe pjesme "Stefania", Kalush Orchestra je rekao da je pobjeda "za svakog Ukrajinca", prenosi Independent. Tijekom konferencije za medije, frontmen Oleg Psyuk poručio je da sastav još nije slavio pobjedu.

“Vjerojatno ćemo imati veliko slavlje nakon rata jer je pobjeda velika, pobjeda na Euroviziji je fantastična, ali ima toliko toga što se događa. Ljudi ginu u ratu ili se bore u ratu ili gube posao u Ukrajini, to baš i nije najbolji trenutak za proslave."

Na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimira Zelenskog. rekao je da će iduće godine Ukrajina biti domaćin Eurovizije, no Psyuk je na to dodao: “Ako je predsjednik rekao da će se to dogoditi, onda će se i dogoditi. Bit ćemo domaćini Eurovizije u novoizgrađenoj i sretnoj Ukrajini. Čestitao nam je i sretan je što smo pobijedili.”

Psyuk je rekao da je pobjeda Ukrajine na Euroviziji "podignula" duh ratom razorene nacije i da se i dalje nada budućnosti zemlje. Tijekom nastupa, koji je kombinirao rap i ukrajinski folklor, članovi grupe bili su odjeveni u raskošnu, etno odjeću.

Reper je rekao: “Izgledao sam smireno, ali srce mi je samo lupalo. Mislim, naravno da sam bio nervozan, 200 milijuna ljudi gleda, cijela Ukrajina nas gleda, ogromna odgovornost. Nemate pravo ovo zeznuti!" Unatoč trijumfu, Psyuk je rekao da se vraća svojoj kući u Ukrajinu gdje vodi volontersku organizaciju.

Nakon Eurovizije, povratak u Ukrajinu

Reper je izjavio da je tamo "kaos" te da je "to kao bolesna lutrija sa svim tim projektilima, još je dodao: "Vraćam se u Ukrajinu, vodim volontersku organizaciju, pomažemo ljudima oko smještaja, prijevoza, lijekova, što god je potrebno, tako da ću to nastaviti raditi.”

Ukrajinska skupina nakon glasovanja žirija nije vodila na Euroviziji, ali su trijumfirali tijekom javnog glasovanja, osvojivši 439 bodova od mogućih 468. Nakon pobjede, Europska radiodifuzna unija (EBU), koja organizira natjecanje, izjavila je da su uočeni "određeni nepravilni obrasci glasovanja" u odnosu na šest zemalja. U priopćenju se navodi: "Kako bi se uskladio s uputama za glasanje u natjecanju, EBU je surađivao sa svojim partnerom za glasanje kako bi izračunao zamjenski zbirni rezultat za svaku zemlju u pitanju i za drugo polufinale i za veliko finale."