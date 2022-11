FOTKE GOVORE SAME ZA SEBE / Mystique Kim Kardashian vs. kaubojka Kendall Jenner: Koja je bolje prezentirala svoju slavnu guzu?

Noć vještica je jedan od glavnih događaja u SAD-u, a to su svojim detaljnjim maskiranjem pokazale i Kardashianke. Kim se transformirala zanosnu Mystique, izmišljeni lik koji se pojavljuje u američkim stripovima izdavača Marvel Comics, obično u vezi s X-Menima. Kim je imala moćni kostim od glave do pete, a njezina polusestra Kendall Jenner odlučila je na jedan postati kaubojkom, i to iz crtića "Toy Story". Zato je pozirala u kombinaciji koju je poprilično teško dočarati - u galeriji pogledajte o čemu je riječ...