Kim Kardashian: 'Primila sam poziv, netko izuzetno blizak meni naručio je moje ubojstvo!'

Reality zvijezda Kim Kardashian (44) otkrila je zastrašujuće detalje u traileru za sedmu sezonu The Kardashians. U videu na Instagramu Kim je otkrila da su njezini privatni istražitelji saznali da je netko iz njezina života naručio njezino ubojstvo.

"Primila sam poziv od istražitelja. Netko izuzetno blizak meni naručio je ubojstvo.", rekla je Kim, a Kendall Jenner je dodala: "Svi su na rubu." S druge strane, Kylie je priznala sljedeće: "Čula sam korake kako ulaze u moju sobu."

Trailer donosi i napetosti među sestrama Khloe i Kourtney Kardashian. Osim toga, nova sezona istražuje Kiminu prošlost, uključujući pljačku iz 2016. godine u Parizu. Kim i njezina obitelj suočavaju se s posljedicama tog traumatičnog događaja, dok Kim ističe kako ju je pljačka trajno promijenila. "To je najstrašnija stvar koja mi se ikada dogodila", rekla je Kim u traileru.

Zbog svega promijenila način života

Kim Kardashian je 2016. godine postala žrtvom brutalne pljačke u Parizu, koja je značajno utjecala na njezin život i karijeru. Kim je bila u francuskoj prijestolnici na Tjednu mode, kada su joj tijekom noći upali u hotel. Maskirani pljačkaši, naoružani oružjem, ukrali su milijune dolara u nakitu, uključujući i njezin prepoznatljiv zeleni dijamantni prsten, vrijednosti oko 4,5 milijuna dolara.

Foto:

Tijekom napada, Kim je bila vezana i zatvorena u kupaonicu, a incident ju je duboko traumatizirao. Iako su u početku bila nagađanja o motivima napada, kasnije se ispostavilo da je pljačka bila pomno isplanirana. Kim je tada govorila o tome kako se osjećala beznadno i prestrašeno, a taj događaj je trajno promijenio njezin pogled na sigurnost i privatnost. U nekoliko intervjua nakon pljačke Kim je priznala da je promijenila svoj način života i da je postala puno opreznija u vezi s javnim izlaganjem svog života i bogatstva.

Podsjetimo, s obzirom na veliki utjecaj The Kardashians koji je započeo 2007. godine na E! televiziji, emisija je postala globalni fenomen. Početne epizode su se usmjerile na život Kim Kardashian i njezine obitelji, a njihov sve veći status u društvenim krugovima brzo je stvorio medijski interes. Od tada, obitelj Kardashian-Jenner postala je sinonim za medijsku dominaciju i bogatstvo, s brojnim spin-off projektima i nebrojenim poslovnim pothvatima.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Obitelj i bližnji još uvijek traže pravdu za Sandra: 'Nije to bio anafilaktički šok'