Danas cijeli svijet zna tko je Kim Kardashian, ali prije 30 godina vjerojatno nije imala pojma da će steći toliku popularnost niti da će razlog tome biti eksplicitna snimka zbog koje će njezina obitelj potpisati ugovor za reality show "Keeping up with the Kardashians".

Kim je na svoj Instagram story objavila fotografije iz devedesetih, kako bi proslavila rođendan svoje prijateljice Lindsay s kojom se druži još od djetinjstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"1993. u Mauiju s Lindsay", napisala je Kim koja je tada imala 13 godina. Djevojke su pozirale pokraj bazena ispred hotela dok u pozadini posjetitelji uživaju u suncu na ležaljkama. Lindsay je nosila odjeću tipičnu za to vrijeme - traper kombinezon, šiltericu i lančić s perlicama.

Foto: Instagram Kim Kardashian s prijateljicom Lindsay

Reality zvijezda (43) i vlasnica popularnog brenda SKIMS svojim je Instagram storiyima dokazala da iza njezinog današnjeg izgleda, unatoč tvrdnjama da se operacijama dovela do neprepoznatljivosti, ipak krije prirodna ljepota. Naravno, tu je ljepotu neupitno dotjerivala raznim zahvatima, ali sudeći po ovim fotografijama, nije joj bilo potrebno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na idućem storyju zajedno s Lindsay i još jednom prijateljicom nasmijana šalje poljubac u kameru.

Foto: Instagram Kim s prijateljicama

Za Kim su to vjerojatno bila puno jednostavnija vremena u kojima se nije morala nositi s teretom svjetske slave i svakodnevnih komentara milijuna ljudi, ali isto tako nije ni živjela u bogatstvu u kojem živi danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više zaradim samo jednom objavom na Instagramu nego što zaradim od prikazivanja jedne sezone showa. Bez showa ne bismo to mogle, ali realno svaka od nas može zaraditi više objavom na društvenim mrežama nego od showa", rekla je Kim jednom prilikom za američke medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li skupocjene kuglice otjerale Kim Kardashian iz Dubrovnika? Zašto je došla u 2 i otišla u 6?