Karijera Kim Kardashian doživjela je privremeni pad kada je prije dva mjeseca izašao novi album Taylor Swift 'The Tortured Poets Department'. Reality zvijezda je za jedan vikend izgubila više od 120 tisuća pratitelja na Instagramu, a razlog je što se na albumu nalazi pjesma ''ThanK You AIMee'' u kojoj je Taylor velikim slovima ispisala njezino ime.

Pjesma opisuje izmišljenu svađu između Taylor Swift i fiktivne žene iz njenog rodnog grada, koju opisuje kao zlostavljačicu koju su ljudi kasnije slavili i podržavali. Mnogi stihovi podsjećaju na događaje iz 2016. godine, kada su Kim i Kanye West pjevačici ozbiljno narušili reputaciju. Te godine, Kanye je objavio pjesmu "Famous" u kojoj vrlo direktno napada Taylor, a Kim je tvrdila da je Swift pristala na te stihove. Kasnije je reality zvijezda objavila, navodno potpuno izvrnutu i obrađenu snimku telefonskog razgovora između nje i Kanyea, zbog čega je javnost okrenula leđa pjevačici.

Foto: Profimedia Taylor Swift tijekom koncerta u Londonu

Jedan stih Taylorine nove pjesme koji kaže: "Jednoga dana, tvoje dijete će doći doma pjevušeći pjesmu za koju ćemo samo ti i ja znati da govori o nama", dao je naslutiti da je riječ o odnosu između Kim i nje. Nagađalo se da je još jedna pjesma, ''Cassandra'', također o reality zvijezdi.

"Pjesma je njezina posljednja riječ. Taylor je nastavila dalje i ne osvrće se", rekao je izvor za američke medije.

Krajem prošlog tjedna Swift je u sklopu svoje svjetske turneje nastupala u Londonu, a tom je prilikom prvi put uživo izvela kombinaciju ''ThanK You AIMee'' i ''Mean'' sa svog albuma ''Speak Now''. Prije same izvedbe osvrnula se na to što spomenute pjesme znače za nju: "Stvarno me tjera na razmišljanje o tome kako svaki put kad netko se*e po meni, samo se još više trudim i to me učini još snažnijom", te nastavila: "Nevjerojatno sam zahvalna za sve ovo."

