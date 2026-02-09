Je li ovo potvrda romanse? Kim Kardashian i Lewis Hamilton snimljeni zajedno na Super Bowlu

Kim Kardashian (45) i Lewis Hamilton (41) ponovno su potaknuli glasine o romansi nakon što su zajedno viđeni u VIP loži na Super Bowlu LX, održanom na stadionu Levi’s u Santa Clari. Osnivačica SKIMS-a i legendarni F1 vozač djelovali su vrlo opušteno i blisko, a njihovo zajedničko pojavljivanje nije prošlo nezapaženo među obožavateljima i medijima.

Iako su Kim i Lewis prijatelji već godinama, šuškanja o nečem više krenula su prošlog tjedna kada su zajedno stigli u hotel u Parizu. Kako navodi izvor za People, radilo se o “romantičnom susretu”, a par je navodno privatnim zrakoplovom doputovao iz Velike Britanije.

Uzela pauzu od dejtanja

Nakon razvoda od Kanyeja Westa 2022. godine, Kim je bila u vezi s Peteom Davidsonom, a povezivalo ju se i s NFL zvijezdom Odellom Beckhamom Jr. No, nedavno je priznala kako posljednjih godinu dana nije izlazila ni s kim jer se želi posvetiti djeci.

“Osjećam da me moja djeca trebaju. Teško mi je svaku večer biti bez njih, spremati ih za školu, stavljati na spavanje. Nisam imala vremena za dejtanje i to mi je u redu”, rekla je u podcastu Khloé in Wonder Land.

Ipak, otkrila je kakvog muškarca priželjkuje: “Dobri moral i vrijednosti, smirenost, pouzdanost i odgovornost. To mi je najvažnije.”

Zapalili društvene mreže

Lewis Hamilton, koji je godinama bio u vezi s Nicole Scherzinger, u prošlosti se povezivao s brojnim slavnim imenima poput Rihanne, Kendall Jenner, Gigi Hadid i Shakire, no njegov privatni život posljednjih je godina bio poprilično diskretan.

