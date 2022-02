Kim Kardashian (41) na Instagramu je podijelila razgovor sa svojim liječnikom, pričali su kožnom poremećaju zvanom diskromija. Reality zvijezda s ovim problemom se suočila nakon duge borbe sa psorijazom.

Godinama se bori s kožnom bolešću

Tijekom godina, Kim je bila vrlo otvorena po pitanju svojih problema s kožom. Influencerica je u četvrtak podijelila poduži video na Instagram priči koji je snimila s liječnikom. U videu je par govorio što je dovelo do promjene boje kože kod Kim te koji je njezin daljnji plan liječenja.

"Razgovarat ćemo o pojmu koji zvuči otmjeno, ali nije, to se zove diskromija. Kada se netko dosta profesionalno šminka i izlaže se suncu i putuje kao i vi, to sunce i upalne komponente šminke te pokrivanje pora mogu uzrokovati oštećenja kože, tako se može dobiti diskromija. Zbog diskromije dolazi do promijene boje kože što uzrokuju različiti pigmenti. Imat ćemo spreman plan liječenja za Kim, kako bismo ujednačili njezin ten", ispričao je doktor u videu.

Kim već godinama iskreno govori o svojim problemima s kožom, u jednoj epizodi "Kardashiansa" otkrila je da joj je dijagnosticirana psorijaza. U jednom blog postu Kim je otkrila da se bori i sa psorijazom i sa psorijatičnim artritisom, a osvrnula se i na neke od tretmana koji su joj pomogli u borbi s kožnim problemima.

"Iako sam oduvijek odrastala s mamom koja je bolovala od psorijaze i slušala je kako priča o svojoj borbi, nisam imala pojma kakav bi moj život izgledao kad bih se i sama suočila s autoimunom bolešću. Prošlo je 13 godina otkako sam doživjela svoju prvu buktinju psorijaze. Moje putovanje se jako razlikovalo od maminog, ali vidim i toliko sličnosti. Imala ga je u tjemenu i po cijelom tijelu. Mama je to rješavala solarijem, ali ne i ja. Meni bi solarij samo spalio ta područja što bi izazvalo svrbež, tako da sam se uvijek osjećala bespomoćno", priznala je Kim u jednom blog postu, prenosi The Sun.

Reality zvijezda podijelila je s javnosti da je ona jedino dijete na koje je njezina majka prenijela svoju autoimuni bolest. Također je otkrila da je imala "prvi napad psorijaze" s 25 godina, napominjući da je liječena "injekcijom kortizona" koja joj je pomagala čak pet godina. U tridesetima psorijaza joj se vratila.

'Moja nova najbolja prijateljica'

"Super sam očajna zbog svoje psorijaze, pa sam otišla kod kineskog travara. Imam svoju mješavinu, moram je piti dva puta dnevno i tako je gadna. Nadam se da ovo funkcionira. Vidjet ćemo za šest tjedana", priznala je Kim jednom prilikom na svom Instagramu.

Kim je također podijelila fotografije "detox smoothieja", rekavši svojim obožavateljima da "sve isprobava". Nakon smoothieja uslijedio je tretman UV svjetlom.

Podijelila je fotografiju solarij kabine te napisala: "Moja nova najbolja prijateljica #psorijaza." Kim je potom podijelila fotografiju na kojoj je vidljiva psorijaza, uz natpis "Seksi". Podijelila je i selfie sa smeđom mašću po cijelom licu i tijelu, napisavši: "Psorijaza je sr*nje!".