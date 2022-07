Khloe Kardashian uskoro će postati mama dvoje djece, i to s košarkašem Tristanom Thompsonom koji je javnosti poznat po mnogim aferama i javnom varanju Kardashianke.

Nakon varanja, dolazi bebač

"Možemo potvrditi da će True imati brata ili sestru, začeće se dogodilo u studenom", rekao je izvor za People. "Khloe" je nevjerojatno zahvalna izvanrednoj surogat majci za tako prekrasan blagoslov", dodao je izvor.

Javnost je Kardashianku više puta dočekala negativnim komentarima i fanovi ne kriju koliko su razočarani njezinim potezima. Tako su joj i na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu jasno dali do znanja što misle o novoj trudnoći.

"Zašto Khloe, zašto?", "Zaista? Šališ li se?", "Totalno sam zbunjena. Kako i zašto? Nadam se da ovo nije istina", "Ti zaista nemaš nimalo samopoštovanja", "Zašto bi htjela imati ikakve veze s osobom kao što je Tristan?", "Ti očito ne voliš samu sebe", "Molim te, potraži pomoć", poručili su joj u komentarima.

Unatoč tome što par očekuje dijete, Khloe i Tristan nisu zajedno i nisu razgovarali od prosinca osim o pitanjima zajedničkog roditeljstva. Izvori dodaju da je to dijete preko surogat majke prije nego što je Khloe i javnosti otkriveno da Tristan ima dijete s nekom drugom ženom u prosincu ove godine.

Naime, Khloe i Thompson službeno su okončali svoju romantičnu vezu u siječnju nakon što su otkrili da je NBA igrač otac još jednog djeteta, koje je rođeno 1. prosinca. U vrijeme djetetova začeća Tristan je još bio u vezi s Khloe. Par se godinama mirio i prekidao, a 2018. dobili su kćer True. Thompson je također otac sina Princea kojeg ima s bivšom Jordan Craig.

Tijekom premijerne epizode posljednje sezone Keep it up with Kardashians u ožujku 2021., Khloe je ispričala da su je liječnici obavijestili da će imati "visokorizičnu" trudnoću ako odluči sama nositi svoje drugo dijete. Svojoj sestri Kim Kardashian rekla je da je tada razmišljala o surogat majčinstvu.

Kim K. je dobila dvoje djece putem surogat majke

"Neću ulaziti u detalje pred kamerom, ali rekli su da je oko 80% šanse da ću pobaciti. Skoro sam pobacila s True na početku. Sve mi je ovo stvarno šokantno”, dodala je Khloé u svojoj ispovjedaonici. "Sve što pokušavam učiniti je unijeti više ljubavi u svoj život i u svoju obitelj, a čini se da nailazim na sve više i više prepreka. To mi je stvarno teško probaviti", dodala je.

"Iskreno, imala sam najbolje iskustvo sa surogat majčinstvom", rekla je Kim, koja ima četvero djece, od kojih je dvoje dobila preko surogat majke. "I mislim da znate kakav je osjećaj rađanja – uvijek kažem, ako to možete učiniti, to je tako nevjerojatno iskustvo. Ali vidjet ćete, ljubav koju ćete imati za svoju djecu potpuno je ista. Nema razlike", ispričala je Kim u epizodi.

Khloe je također govorila o planiranju obitelji u dijelu "Lady Parts" sa Sarah Hyland u ožujku 2021., objašnjavajući da je pandemija omela njezine planove da ranije rodi drugo dijete. "Ako vam je potrebna pomoć doktora, to je puno veći izazov tijekom COVID-a", rekla je zvijezda. "Kažu: 'Ako želiš nasmijati Boga, reci mu svoje planove.' Dakle, kada stvarno pokušavam planirati, Bog kaže: 'Uh, ne možete ovako planirati", zaključila je Khloe.