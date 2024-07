Američki komičar i glumac Kevin Hart danas slavi 44. rođendan. Rođen je 6. srpnja 1979. godine u Philadelphiji, a u svijetu glume probio se nakon što je pobijedio na nekoliko natjecanja u stand-up komediji. Tada mu je američki producent Judd Apatow dao ulogu u TV seriji "Undeclared", a nakon su se krenule nizati uloge.

Neke od njegovih najpoznatijih uloga su one u filmu "Mrak film 3", "Razmišljaj kao muškarac", "Jumanji" i "Noćna škola".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kevin je ostvario bogatu karijeru u području glume i stand up komedije, ali je ipak izuzetno nizak. Jednom ga je prilikom voditeljica Oprah upitala jesu li ga ikada zadirkivali zbog njegove visine i je li to utjecalo na njegovu karijeru.

"Učinio sam to prije njih. Samoomalovažavanje", priznao je, a to je tehnika koju i danas koristi. "Sve što osoba misli da može reći, ja to kažem prije nje", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova visina bila je predmet šale u filmu "Razmišljaj kao muškarac", ali Hart kaže da koristi tu tehniku kako bi se fokus mogao usmjeriti na njegovu glumu. Pored Kevina, puno je poznatih glumaca i pjevača kojima to što su niski nije bila prepreka u razvijanju karijere, a za neke od njih nikada ne bi rekli koliko da su niski jer us to uspješno skrivali.

Tom Cruise

Foto: Profimedia Tom Cruise

Tom Cruise visok je 170 centimetara. Ako ste mislili da je viši, varate se. Njegova tajna leži u tome da široke hlače kako bi sakrio uloške koji ga čine višim, ali ih zbog udobnosti izbjegava kad god mu se za to špruži prilika kad to želi. Zbog toga bi mogao izgledati viši za pet centimetara. Također, tehnologija mu je pomogla da izgleda puno viši od svih svojih viših kolega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Daniel Radcliffe

Foto: Profimedia Daniel Radcliffe i Erin Darke

Obožavatelji Daniela Radcliffea neprepoznatljivog po ulozi Harryja Pottera, nisu uopće shvaćali da je ovaj glumac toliko nizak. Unatoč tome što je, kako su rasle njegove, rastao i njegov bankovni račun, nažalost, on nije bio te sreće pa je njegova visina tako 165 centimetara.

Robert Downey Jr.

Foto: Rebecca Naden/Press Association/PIXSELL

Za glumca Roberta Downeyja Jr. mnogi vjeruju da je visoko 182centimetra. Iznenadit će vas kad saznate da to nije istina. Naime, Robert je visok samo 172 centimetara. U više navrata gotovo se kako je Robert zavarao mnoge tako što je nosio cipele na petu, dodavši svojoj visini nekoliko centimetara više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mark Wahlberg

Foto: AFP Mark Wahlberg

Za Marka Wahlberga, baš kao i za Robert Downey Jr., često se misli da je viši nego što uistinu je. Unatoč tome što Wahlbergovi fanovi često govore da je visok sigurno oko 182 centimetara, to nikako nije slučaj. Fanovi su sigurno bili razočarani kad aje Mark u intervjuu za Newsweek otkrio da je visok samo 172 centimetara.

Bruno Mars

Foto: Screenshot

Pjevač Brunu Marsa poznajemo kao multitalentiranog glazbenika, nevjerojatnog izvođača i dobitnika nagrade GRAMMY i multiplatinastog izvođača. Također je jedan od nižih zvijezda s visinom od 162 centimetara, a njegova visina najviše je došla do izražaja kada je na VMA 2013. stao pored kolegice pjevačice Taylor Swift koja je tada nosila štikle.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Muči ih sve manji broj ljudskih brakova, ali zato se kod njih žene - psi: 'Prvo smo im dogovorili fotografiranje'