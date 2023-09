"Užasno je biti ovdje, ali ovdje smo. Osjećaj je tako loš. Pričamo o nekome koga volim, a tko je sa druge strane, jednostavno ne mogu...", rekao je američki glumac Kevin Costner za Access Hollywood nakon odluke suda u Santa Barbari u vezi alimentacije koje mora plaćati. Njegova bivša supruga Christine Baumgartner tražila je da joj glumac plaća oko 160 tisuće dolara za alimentaciju, ali je sud odlučio da će morati davati tek 63 tisuće dolara.

Iznos koji će plaćati poklapa se s njegovim zahtjevom i manje je od polovice od privremene alimentacije od 129 tisuće dolara koju je Christine u međuvremenu dobivala. Novinari su ga pitali voli li glumac i dalje svoju suprugu, na što je on rekao: "Naravno".

Unatoč tome što je zbijao šale u sudnici, u intervjuu nakon sudske parnice je istaknuo da se "nije smijao" brakorazvodnoj parnici. Odvjetnik njegove bivše partnerice optužio ga je da je zaradio više novca nego što je ranije prijavio, poručivši: "Moramo ići u potragu za blagom da pronađemo taj novac".

Na ročištu je svoje tvrdnje iznijela i Christine koja je opisala kako je izgledao njihov život prije razlaza iznoseći niz detalja o luksuznom životu. U jednom trenutku se i rasplakala, a njena izjava od četvrtka da je bogatstvo u DNK njihove djece komentirala se naveliko.

Kevin i Christine su bili u braku 19 godina i imaju troje djece, no on je tvrdio da je ona od drugog muškarca uzela 20 tisuća dolara, a taj muškarac je njihov zajednički prijatelj Josh Connor koji je navodno bio u vezi s njom, no ona je to demantirala.

Christine je prvo za alimentaciju tražila 248 tisuća dolara mjesečno, pa 175.000 dolara, a zatim se ta cifra smanjila na 161 tisuću dolara. No, sud je odlučio da će glumac plaćati 63 tisuće dolara mjesečno. Očekuje se komentar od njegove bivše supruge.