Američka pjevačica Kesha je tijekom vikenda uočena na plažu u Los Cabosu u Meksiku, a teško je ignorirati njezinu nevjerojatnu figuru, s obzirom na to da se godinama borila sa zdravljem zbog kojeg je na koncu i nestala sa scene.

Kesha se u crnom badiću brčkala u plićaku gdje je pokazala savršen ten i otkrila čvrsto tijelo bez trunke sala, pritom isijavajući seksepil. Također je pokazala i tetovaže kojima je prekriveno njezino tijelo, a to su tetovaže tigra, NLO-a, palme i kita.

Foto: Profimedia Kesha

Nakon borbe s bulimijom...

Inače, poznata pjevačica je godinama bolovala od bulimije te se borila s viškom kilograma zbog čega je bila i hospitalizirana, a sudeći po njezinoj transformaciji, njezino se zdravstveno stanje poboljšalo. Godine 2017. je izjavila za Rolling Stone da je mislila da ne smije jesti hranu i naposljetku se prijavila u bolnički program koji joj je pomogao da prevlada njezin poremećaj prehrane.

"Osjećala sam se posramljeno kada sam jela i tjerala se da povratim sve pojedeno jer bi pomislila: 'O, moj Bože, ne mogu vjerovati da sam napravila tu užasnu stvar. Sram me jer ne zaslužujem jesti tu hranu.'"

Prisjetila se i komentara javnosti

U to se vrijeme prisjetila da što je gore izgledala i bolesnija postajala, to su ljudi oko nje govorili da izgleda bolje. "Rekli bi mi: 'O moj Bože, nastavi raditi što god radiš! Izgledaš tako lijepo'", prisjetila se Kesha koja je prošle godine za Self govorila o svojem oporavku nakon liječenja 2014. godine.

"U jednom trenutku tijekom mog poremećaja prehrane je moja tjeskoba postala toliko jaka da nisam funkcionirala. To je trajalo od jutra do mraka. Bila sam opsjednuta time kako izgledam, što mi ide u usta, koje su veličine stvari i odobravanje ljudi", rekla je za Self 2023. godine.

Kesha je priznala da je prije deset godina nitko nije mogao uvjeriti da će se osloboditi te opsesije. ''Potrebne je puno raditi na sebi da se dođe do toga, ali lijepo je sjediti ovdje znajući da ne brojim kalorije, da ne znam koji mi je broj hlača i ne važem se", rekla je.

Foto: Profimedia Kesha

Maltretirali su je

Kesha je rekla da je oduvijek bila crna ovca u društvu, a u djetinjstvu su je maltretirali jer se odijevala i ponašala drugačije od svojih vršnjaka. Ipak, zlostavljanje s kojim se suočavala dok je bila mlađa, kako kaže, nije ništa u usporedbi s onim s čime se djeca danas suočavaju i s čime se ona suočavala kao odrasla osoba.

''Kad razmišljam o vrsti nasilja s kojim sam se suočavala kao dijete i tinejdžer, čini se gotovo neusporedivo s onim što se događa danas. Muka mi je od količine srama tijela i neutemeljenog sramoćenja na internetu", priznala je i dodala da bi se zbog komentara koje bi čitala na internetu osjećala neugodno što je pogoršalo njezin poremećaj prehrane.

Evo kako je pjevačica izgledala prije nego što je izgubila značajan broj kilograma.

Foto: Profimedia Kesha

Foto: Profimedia Kesha

