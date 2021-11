Kendall Jenner pokrenula je žustru raspravu na društvenim mrežama zbog haljine koju je odjenula na vjenčanje prijateljice Lauren Perez.

Naime, manekenka se na zabavi nakon vjenčanja pojavila u crnoj haljini s brojnim izrezima koja joj je jedva pokrila grudi. Na fotografijama koje su preplavile internet Kendall pozira u riskantnoj haljini s prijateljicama i kolegicama manekenkama Hailey Baldwin i Bellom Hadid.

Korisnici društvenih mreža smatraju kako je njezina haljina "neprimjerena" za jednu gošću na vjenčanju, posebno ako je mladenka nije odobrila.

"Kendall Jenner je stvarno rekla 'j*bi se' najboljoj frendici na njezin dan vjenčanja", "Da meni netko na vjenčanje dođe u haljini koju je Kendall nosila, osobno bih rekla zaštitarima da je izbace. Kakav bezobrazluk", "Zaboga, zašto bi ovo nosila na nečije vjenčanje?", "Bilo bi bolje da se pojavila u vjenčanici, nego u ovome", "Da se moja prijateljica u ovome pojavi na mom vjenčanju, dobila bi majicu da se pokrije ili bih je otpratila do najbližeg izlaza", "Nemojte me pogrešno shvatiti, izgleda nestvarno, ali postoji vrijeme i mjesto za ovakvu odjeću, a to nije vjenčanje", samo su neki od komentara.

Što kažu stručnjaci za bonton?

Neki američki mediji poput USA Today kontaktirali su stručnjake za bonton i upitali ih je li haljina primjerena za gošću na vjenčanju.

"Haljina je fantastična. Prekrasna je. Jako joj dobro stoji. No, jednostavno nije haljina koju biste trebali nositi na vjenčanje. Jedna od prvih smjernica bontona u pogledu toga što odjenuti na vjenčanje je ne nositi bijelo ili boje bliske bijeloj. Druga smjernica je vezana za vlastitu prosudbu, to je da ne nosimo ništa što bi moglo zasjeniti mladenku", rekla je stručnjakinja za bonton Elaine Swann.

Bilo je i onih koji su stali u obranu supermodela, tvrdeći da može nositi što god želi. Neki su dodali i da je Kendall tijekom ceremonije vjenčanja nosila haljinu po odabiru mladenke budući da je bila jedna od djeveruša, a presvukla se tek kasnije, za zabavu.