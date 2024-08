Američki model i medijska zvijezda Kendall Jenner (28) nalazi se u Parizu gdje bodri sportaše na Olimpijskim igrama. U gradu ljubavi viđena je s prijateljem Fai Khadrom (32), a jučer su se zajedno vraćali u luksuzni hotel Ritz nakon konjske utrke. Kendall je nosila bež komplet, sunčane naočale i šiltericu, dok je večer prije oduševila u bijeloj haljini. Ipak, vraćajući se u večernjim satima iz restorana nije htjela pokazivati lice paparazzima, pa je cijelo vrijeme držala torbu ispred glave. Poznata članica obitelji Kardashian strastveno je bodrila američki tim u finalnom natjecanju iz gimnastike na kojem se pojavio njen bivši dečko, NBA zvijezda Devin Booker (27). Njen bivši partner sjedio je na suprotnoj strani Bercy Arene, no pratitelji su se našalili kako su Kendall i Devin slučajno završili jedan drugome na fotografijama. Naime, Kendall je izvještavala fanove o svom iskustvu na Olimpijskim igrama, zbog čega je snimala dvoranu i tako uhvatila svog bivšeg na drugom kraju arene. Par je prekinuo u listopadu 2022. godine, no ponovno su počeli hodati u prvoj polovici ove godine. Ipak, veza nije potrajala s obzirom na to da je model viđen s reperom Bad Bunnyjem (30).