AKO NAS PITATE, NAJLJEPŠA KARDASHIANKA / Kendall Jenner je munjevito postala top model: Ne voli otkrivati intimu, ali se jako voli skidati

Reality zvijezda i manekenka Kendall Jenner 3. studenoga slavi 26. rođendan. Ona se još kao djevojčica proslavila u reality showu "Keeping Up with the Kardashians" uz svoje sestre Kim, Khloe i Kourtney Kardashian te Kylie Jenner.