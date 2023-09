U razgovoru za Daily Mail uoči povratka podcasta "The Osbournes" 12. rujna nakon petogodišnje pauze, kćer rock legende Ozzyja Osbournea, Kelly odbacila je glasine da je bila na plastičnoj operaciji.

Foto: Instagram Foto: Instagram "Voljela bih se do sada udati i imati djecu, ali to nije bilo ono što je bilo u mojim kartama i ne bih bila nikakva majka", priznala je Kelly te je objasnila da dok se drogirala njezine misli nisu bile "normalne" i da je "bila ona luda ovisnica" koja je vjerovala da će se prestati drogirati kad zatrudni.

Kelly Osbourne kaže da je odbijala tipove koji su je ignorirali prije nego što je smršavila i nazivali je "predebelom". "Ubrizgala sam botoks, to je to", rekla je. "Čudno je jer sad kad sam smršavila, svi me kritiziraju i pokušavaju shvatiti što sam to učinila, a zapravo sam smršavila. To je samo oblik mog lica."

Kelly se prethodno osvrnula na glasine da je napravila estetske operacije u videu na Instagramu 2021. u kojem je podijelila da "nikada nije radila ništa na svom licu osim nekoliko injekcija u usne, u čeljust i u čelo ovdje. " "Razbijmo te glupe glasine!!! Zar ne možete biti sretni zbog mene?" napisala je objavu na društvenim mrežama.

38-godišnjakinja je također govorila o svojoj prethodnoj odluci da se podvrgne operaciji smanjivanja želudca rekavši da je to bila "jedna od najboljih odluka koje je ikada donijela".

"Imala sam operaciju; nije me briga što itko ima za reći", rekla je Osbourne tijekom pojavljivanja u podcastu "Hollywood Raw" u kolovozu 2021. Godine 2020. Osbourne je izjavila da će briga o sebi biti njezin novi prioritet. "Put do sreće za svakoga je drugačiji", rekla je za Daily Mail, piše People.