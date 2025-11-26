Kelly Brook u bikiniju izazvala skandal: Scena tuširanja u džungli raspametila sve

Kelly Brook (46), britanska manekenka i TV voditeljica, ponovno je privukla najveću pozornost gledatelja u novoj sezoni reality emisije "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", i to unatoč bogatoj postavi u kojoj se natječu i Jack Osbourne (40), televizijska osobnost, Lisa Riley (49), glumica, Aitch (25), reper, Shona McCarty, influencerica te druge zvijezde.

Foto: Itv/shutterstock Editorial/profimedia

Izazvala lavinu komentara već u prvim epizodama

Iako emisija uvijek okuplja široku paletu slavnih osoba, ovog je puta upravo Kelly Brook ukrala svjetla reflektora. Gledatelji su njezino pojavljivanje u bikiniju i scenu tuširanja u džungli masovno dijelili na društvenim mrežama, ističući da je zasjenila sve ostale.

Foto: Itv/planet/profimedia

Posebno je odjeknula scena u kojoj jede sljezov kolačić, a koja je izazvala brojne, često neočekivane reakcije. Umjesto komplimenata, Kelly je dobila kritike zbog, kako tvrde mnogi, prevelike prisutnosti na ekranu.

Foto: Itv/shutterstock Editorial/profimedia

Optužbe gledatelja: 'Favoriziraju ju!'

Dio publike smatra da je ITV, koji emitira emisiju, previše fokusiran na Kelly te da se pojavljuje u gotovo svakoj sceni, dok su druge kandidatkinje u drugom planu.

"Zašto su urednici opsjednuti njome?", "Kao da nitko drugi nije tamo", "Voljela bih vidjeti tko ima koliko vremena u emisiji, jer imam osjećaj da je sve jako nejednako", samo su neki od komentara koji kruže X-om (bivšim Twitterom).

Foto: Itv/shutterstock Editorial/profimedia

Flert u kampu i kritike drugih žena

Drugi dio gledatelja kritizirao je Kelly zbog navodnog pretjeranog druženja s muškim članovima ekipe. Neki smatraju da se ne trudi povezati s ostalim ženama u kampu, a pojavile su se i optužbe da "koristi svoj izgled kako bi dobila više prostora u emisiji".

"Ona je vrlo orijentirana na muškarce", "Ne ponaša se kao žena koja podupire druge žene", poručili su gledatelji.

Ipak, ima i onih koji je brane

Unatoč valovima kritika, pojavile su se i brojne pozitivne reakcije. Obožavatelji tvrde da je Kelly zapravo zabavna, susretljiva i dobra kolegica te da se gledatelji ne bi trebali oslanjati samo na nekoliko minuta montiranog materijala.

"Vidimo samo mali dio njihovih života. Ako je ovo najgore što je napravila, onda su svi vjerojatno odlični ljudi i dobra ekipa", poručila je jedna obožavateljica.

