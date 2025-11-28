Kći sesvetskog tajkuna podijelila predivnu čestitku: 'Volim najviše na svijetu'
Objavila je poruku suprugu
Poznata influencerica i poduzetnica, Lucija Šarić Lončarek (30), kći sesvetskog tajkuna Marijana Šarića, na Instagramu je podijelila dirljivu rođendansku poruku svom suprugu Marku Lončareku, koji slavi rođendan.
Javna poruka suprugu: 'Volim najviše na svijetu'
Uz zajedničku fotografiju, Lucija je napisala:
“Mom mužu, mojoj ljubavi i mojoj najvećoj podršci želim sretan rođendan i još puno rođendana provedenih zajedno. Volim najviše na svijetu.”
Objava je brzo prikupila velik broj reakcija, a pratitelji su u komentarima Marku uputili niz čestitki i lijepih želja.
Vjenčanje za pamćenje
Podsjećamo, par se vjenčao u rujnu 2022. godine na imanju Luna, uz glamuroznu proslavu koju su predvodili Mate Bulić i Sandra Afrika.
Lucija je ranije opisala za Story kako su je emocije tijekom vjenčanja potpuno obuzele:
“Cijela svadba bila je nevjerojatno emotivna. Ako moram izdvojiti jedan trenutak, onda bi to bio onaj kada sam izašla iz kuće i vidjela Markove prijatelje kako pjevaju i skaču. Markova reakcija me oduševila.”
Slavlje je, kako je rekla, trajalo do ranih jutarnjih sati.
Roditeljska sreća
Osim toga, u veljači ove godine supružnici su dobili sina Viktora, zbog čega je ovo razdoblje za njih posebno ispunjeno i radosno.
