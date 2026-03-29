Kći princa Andrewa pod pritiskom: Našla se u središtu neželjene pozornosti

Britanska Princeza Beatrice (37) našla se u središtu neželjene pozornosti nakon skandala koji potresa njezinu obitelj. Prema pisanju stranih medija, razmatra i mogućnost preseljenja iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi se udaljila od pritiska javnosti.

Pritisak zbog obiteljskog skandala

Kći Princa Andrewa (66), koji je povezan sa skandalom oko Jeffreya Epsteina (†66), zajedno sa sestrom Princezom Eugenie (35) posljednjih mjeseci suočava se s pojačanim interesom javnosti. Iako same nisu optužene ni za kakvo nedjelo, njihova imena često se spominju u kontekstu obiteljskih problema.

Nakon objave dodatnih dokumenata, pozornost javnosti dodatno je porasla, a obje sestre sve se rjeđe pojavljuju u javnosti.

Planovi za odlazak u inozemstvo

U središtu pozornosti našao se i brak Beatrice i njezina supruga Edoarda Mapelli Mozzi (42). Prema navodima izvora, par razmatra preseljenje, a kao jedna od opcija spominju se Sjedinjene Američke Države.

Navodno bi odlazak u inozemstvo mogao predstavljati novi početak i priliku za distanciranje od pritiska koji prate kraljevsku obitelj. Sličan potez već je povukla njezina sestra Eugenie, koja je dio vremena provela u Portugalu sa suprugom Jackom Brooksbankom (38), piše DailMail.

Privatni i poslovni izazovi

Dok se Beatrice suočava s obiteljskom situacijom, Edoardo je posljednjih mjeseci često boravio u SAD-u zbog poslovnih obveza. Ondje razvija svoje poslovanje s nekretninama, koje bilježi značajan rast posljednjih godina.

Unatoč špekulacijama o krizi, par navodno nastoji očuvati stabilnost braka i pronaći rješenje koje će im omogućiti mirniji život daleko od medijske pažnje.

