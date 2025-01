Kći poznatog para naše rock scene postala je prava ljepotica: Hoće li naslijediti očev bend?

Jedan od najpoznatijih parova domaće rock scene, Jadranka Ivaniš Yaya i Dubravko Ivaniš Ripper, u braku su već 23 godine i zajedno imaju kćer Luciju, koja sve više privlači pažnju javnosti. Lucija, koja je izrasla u pravu ljepoticu, krenula je roditeljskim stopama i već sada pokazuje veliki talent za glazbu.

Lucija pjeva prateće vokale u bendu svog oca Pips, Chips & Videoclips, zajedno s mamom Yayom. Pisalo se kako se priprema za studij na Glazbenoj akademiji u Nizozemskoj, gdje će usavršavati klavir.

Nedavno je nastupila s legendarnim Pipsima u jednom zagrebačkom klubu, gdje je otpjevala očev hit "Ljubav" s albuma "Dernjava". Snimku njezina nastupa na Instagramu je podijelila ponosna majka Yaya, dok ni tata nije skrivao oduševljenje.

"Jako voli moj bend. To je stvarno fascinantno jer muzika koju ona sluša nema nikakve veze s Pipsima. Volio bih da moja kći preuzme Pipse. Naravno, to se neće dogoditi, ali u nekoj inačici i izvedenici vjerujem da bi i moglo. I to je zapravo ono što mi je najvažnije u životu. Nisu mi važne same pjesme, nego taj duh, ako ćemo tako, malo poetski, koji sam dobio i prenio dalje", ispričao je Ripper za Diskografsku spajalicu.

Yaya i Ripper svoju su ljubav okrunili brakom 10. rujna 2001. godine u crkvi svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu, pred stotinjak uzvanika. Par je prije toga bio u vezi godinu dana. Na vjenčanju, Ripperov kum bio je njegov prijatelj iz gimnazijskih dana, poznati hrvatski poduzetnik i vlasnik Atlantic Grupe, Emil Tedeschi.

