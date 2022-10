Nana Nadarević, kći glumca Mustafe Nadarevića preminulog 2020. godine, postala je prvi put mama.

Nana i njezin partner Silvijo Pleština, koji je 2010. godine u popularnom "Milijunašu" osvojio 250.000 kuna, dobili su kćerkicu Rumi.

'Dobrodošla, Rumi'

"Novi član stigao je u naš klan. Dobrodošla, Rumi", napisala je novopečena mama Nana na Instagramu uz nekoliko fotografija s djetetom i Pleštinom, za što je dobila brojne čestitke i lajkove.

Naime, kći pokojnog glumca u lipnju je otkrila svojim pratiteljima na Instagramu da je trudna. Na fotografiji je pozirala s partnerom Silvijem Pleštinom.

Inače, Nana je PR stručnjakinja koja je u dugogodišnjoj vezi s Pleštinom, a on je javnosti postao poznat kada je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na kvizu "Tko želi biti milijunaš?".

"Jedino što namjeravam otkriti o ovoj trudnoći je identitet oca, milijunaša", našalila se Nana u jednoj od ranijih objava.

Nana je vrlo aktivna na društvenim mrežama na kojima ima više od 25.000 pratitelja, a tajnu njezina imena svojedobno je otkrio i pokojni Mustafa Nadarević iza kojeg je, osim kćeri Nane, ostala i kći Nađa te sin Aša.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak", otkrio je medijima svojedobno legendarni glumac.