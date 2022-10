Najpoznatiji glazbeni duo i odnedavno zet i punac, Petar Grašo i Tonči Huljić, bili su jedni od gostiju srpske showbiz emisije "Ami G Show".

Uz Grašu i Tončija, koji su vodili glavnu riječ, našli su se i Aca Lukas, Neda Ukraden i Ivana Nikolić.

'Tko mi je najdraži...'

Razgovor zanimljivog društvanca u beogradskom studiju započeo je leksikonom, voditelj je gostima postavljao jednostavna, osobna pitanja.

Kada je voditelj upitao Grašu za "mjere", pjevač je odgovorio: "To je sve preko 100. Visok sam 196 centimetara, kilaža 99, 100 kilograma. Broj cipela 46.

A kada je red došao na Tončija, pitanje iz leksikona je glasilo: "Omiljeni srpski izvođač?".

"Tko mi je najdraži... To će se sad reći da je privatluk jer smo si privatno dobri, ali Željko Joksimović", odgovorio je Tonči pa je kasnije dodao da mu je ipak najsimpatičniji Aca Lukas, koji je sjedio do njega u emisiji i srdačno se nasmijao na to priznanje.