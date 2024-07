Najveća podrška hajdukovog napadača Marka Livaje (30)jest njegova supruga i dugogodišnja partnerica Iris Livaja (43), koja ga prati na gotovo svakoj utakmici i navija iz prvih redova tribine. Iris nije propustila ni jučerašnju utakmicu u kojoj je Hajduk pobijedio HB Torshavn, nogometni klub s Farskih otoka, u drugom finalu Konferencijske lige. Jedan od dva gola koje je zabio hrvatski klub pripao je upravo Livaji, a kako i ne bi imao motivaciju uz podršku lijepe supruge.

Na početku utakmice Iris se javila s tribina na svom Instagram profilu te poželjela sreću igračima kluba svog muškarca. U pružanju podrške pridružila joj se i njihova zajednička kći Elizabet (6), koja je na utakmici nosila očev sportski dres i skočila od sreće u trenutku kada je Livaja zabio gol iz penala.

Foto: Instagram

Snimku svoje kćeri Iris je također objavila na društvenom profilu i kratko napisala: "Ti" uz dva plava srca.

Foto: Instagram

Osim kćeri Elizabet, Iris i Marko imaju i sina Lorenza (3). Par je zajedno od 2014. godine kada je Marko počeo igrati za ruski klub Rubin Kazan i imao 21 godinu. Zbog ljubavi svog života, Iris je napustila karijeru manekenke koju je uspješno gradila, a jednom prilikom je ponijela i titulu prve pratilje Miss Hrvatske. Nakon što je odustala od modelinga, počela je raditi kao fitness trenerica, a s obzirom na to da mnogi navode upravo nju kao razlog Markovog ostanka u Splitu, prozvana je i Kraljicom Torcide.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

"Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško jer to je moj Marko", zaključila je.

