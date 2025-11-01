Iva Majoli pohvalila se fotografijom kćeri Mijom: 'Srce moje'

Mia Majoli, kći legendarne hrvatske tenisačice Ive Majoli (48) i poduzetnika Stipe Marića, proslavila je svoj 19. rođendan, a slavlje nije prošlo nezapaženo.

Iva je kćeri čestitala emotivnom objavom na Instagramu, podijelivši zajedničku fotografiju na kojoj ju grli uz poruku: "Sretan rođendan, srce moje." Na fotografiji se vidi i rođendanska torta ukrašena bundevama i duhovima, u pravom Halloween duhu.

Također, Mia je na vlastitom profilu otkrila da je slavlje nastavila i s prijateljima, uz još jednu tortu i veselu atmosferu.

Iva Majoli je jako bliska s kćeri Mijom

Inače, majka i kći poznate su po iznimno bliskom odnosu, a Iva redovito ističe koliko je ponosna na svoju nasljednicu. Prošle godine, kad je Mia napunila 18 godina, bivša tenisačica objavila je dirljivu poruku, a tada su brojni pratitelji komentirali koliko su Iva i Mia slične.

“Lijepa kao mama”, “Carica i kraljica”, “Prekrasna fotka, ovu treba uokviriti” – nizali su se tada komplimenti ispod objave.

Podsjećamo, Iva Majoli i Stipe Marić bili su u braku od 2006. do 2012. godine, a njihovo je vjenčanje svojevremeno proglašeno vjenčanjem godine – održano je u crkvi sv. Marka u Zagrebu, uz čak 370 uzvanika, a slavlje se nastavilo na teniskim terenima na Cmroku. I premda su u braku dobili kćer Miju, razvod su službeno potvrdili 2012. godine, a Marić se nakon istog povukao iz javnosti te živi u inozemstvu.

