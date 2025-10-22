Kći Harisa Džinovića se vratila na mreže: Video pogledalo pola milijuna ljudi

Nakon kraće pauze, Đina Džinović (22), kći pjevača Harisa Džinovića (74), vratila se na društvene mreže. Mlada influencerica ponovno je aktivna na Instagramu i TikToku i odmah privukla pažnju.

Po povratku na mrežu, Đina je objavila video koji je pogledalo više od pola milijuna ljudi u kratkom roku.

"Bježi, mislit će da smo u vezi. Naš najveći problem", napisala je Đina uz video u kojem je prijatelj odguruje na cestu, a zatim ona njega.

Komentari se nižu

"Vratila se boginja", "Kraljica se vratila", "Najljepša djevojka na svijetu", oduševljeni su bili pratitelji njenim povratkom.

Podsjetimo, ubrzo nakon što su mediji otkrili da se Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića, ponovno udaje i to za biznismena iz Monaka.

Usred obiteljske dinamike, njihova kći, Đina donijela je odluku koja je iznenadila mnoge: napustila je Srbiju i preselila se majci, s namjerom da tamo započne novi život i karijeru.

