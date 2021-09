Ella Orešković (22), pjevačica i kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, na Instagramu je objavila fotografiju sa svojim dečkom povodom njihove prve godišnjice veze.

Sretni je par pozirao ispred ogledala, no mlada pjevačica nije otkrila ime svoje bolje polovice. Pokazala je veliki buket crvenih ruža i tortu.

"Jedna prekrasna godina. Sretna godišnjica", napisala je Ella u opisu fotki.

Inače, Ella Orešković hrvatskoj se javnosti predstavila na ovogodišnjoj Dori, gdje se borila za pobjedu s pjesmom "Come This Way".

Uz kćeri Ellu i Emmu, Tihomir i Sanja Orešković roditelji su dvojice sinova, Jakova i Filipa.