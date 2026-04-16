DIRLJIV POTEZ /

Kći Amre Džeko pokazala veliko srce: Mala Dalia donirala kosu i postala mali heroj

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosanska WAG-sica Amra Džeko s pratiteljima podijelila dirljivu gestu iz obitelji Džeko koja je osvojila srca javnosti

16.4.2026.
20:56
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Manekenka Amra Džeko (41) podijelila je dirljivu gestu koju je učinila njezina kći Dalia. Djevojčica ide humanitarnim stopama njezine majke te je donirala svoju kosu kako bi pomogla djeci oboljeloj od raka.

Amra je na Instagramu podijelila tu dirljivu vijest te nije skrivala ponos i emocije oko kćerine odluke. 

"Jaaaako ponosni i na našu Daliju koja je odlučila donirati svoju kosu i biti dio lijepe priče i podrške malim herojima", napisala je Džeko i nadodala:

"Centimetri kose za kilometre sigurnih koraka! Srce za djecu oboljelu od raka". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amra Džeko (@amradzeko)

'Kakvi roditelji, takva djeca'

Dalijin potez izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Komentari su spomenula da takvi humani primjeri vraćaju vjeru u ljude i podsjećaju da i najmlađi mogu napraviti velike i značajne promjene.

''Kakvi roditelji, takva i djeca. Bravo, divni ljudi'', ''Medena je, svaka čast, bravo'', ''Koliko ljepote u tom malom biću'', ''Bravo, ponosni smo'', ''Srce veliko za ovu djevojčicu'', pisali su pratitelji u komentarima.

Amra je ambasadorica UNICEF-a i pruža podršku brojnim projektima, među kojima se ističe rad s udrugom "Srce za djecu oboljelu od raka". Njezin humanitarizam očito je prešao na njezinu kćer Daliju. 

Osim Dalije, Amra ima još četvero djece. Iz prvog braka sa srpskim poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem ima kćer Sofiju (23), a s nogometašem Edinom Džekom (40) ima kćeri Unu i Hanu te sina Danija

