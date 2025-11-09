Kćer Zdravka Čolića pokazala što je luksuz: Ovaj detalj je svima zapelo za oko

Dok bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić (74) desetljećima čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti, njegova starija kći Una Čolić (24) odabrala je drugačiji put. S više od 47 tisuća pratitelja na Instagramu, privukla je veliku pažnju, a njezine objave redovito izazivaju brojne reakcije. Fotografije nude uvid u njezin život, ispunjen putovanjima i skupim predmetima.

Tako je i ovoga puta na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj je vidljivo da sjedi u luksuznom automobilu, ističući duge noge ispod elegantnog sakoa, dok na usnama nosi upečatljiv crveni ruž.

U donjem desnom uglu fotografije vide se novčanice od 100 dinara, sitan detalj koji je pratitelje dodatno zainteresirao.

Foto: Instagram/Una Čolić

Zdravko Čolić ne krije nezadovoljstvo Uninom medijskom izloženošću

Una ne skriva da uživa u luksuzu. Za svoj 24. rođendan pokazala je torbicu modne kuće Louis Vuitton vrijednu nekoliko tisuća eura. Uz torbicu, od oca je dobila i buket ruža. Mediji su također pisali o nedavnom obiteljskom odmoru u Španjolskoj, za koji je Zdravko, prema napisima, izdvojio gotovo 20.000 eura za smještaj u hotelu s pet zvjezdica za obitelj i Uninog partnera.

Podsjetimo, Una je u vezi s deset godina starijim partnerom, čije je lice dugo skrivala od javnosti. To se promijenilo tijekom putovanja u Španjolsku, kada je objavila zajedničku fotografiju. Prema izvorima bliskim paru, njezin partner dolazi iz imućne obitelji, no ističe se kako njihova veza nije utemeljena na materijalnom. Navodi se i da ju je obitelj partnera dobro prihvatila.

Dok Una stječe popularnost na društvenim mrežama, njezin otac Zdravko ne krije nezadovoljstvo njezinom medijskom izloženošću. S obzirom na to da je svoju karijeru gradio držeći privatnost za sebe, teže prihvaća nove trendove.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti", izjavio je Čolić u jednom intervjuu za Avaz.

