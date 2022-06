Charlie Sheen krivi svoju bivšu suprugu, Denise Richards, nakon što se njihova najstarija kćer Sami "Sami" Sheen pridružila OnlyFansu.

"Ona sada ima 18 godina i živi s majkom. Ovo se nije dogodilo pod mojim krovom. Ne odobravam ovo, ali s obzirom na to da to nisam u mogućnosti spriječiti, rekao sam joj da zadrži otmjenost, kreativnost i da ne žrtvuje svoj integritet", rekao je Sheen za Page Six.

Majka ju brani

Sada se o svemu oglasila i njezina majka, Denise Richards, koja je rekla da ne može suditi svojoj kćeri jer je i ona radila slične stvari u toj dobi.

"Puno negativnih komentara došlo je na moje društvene mreže prošloga tjedna. Moram reći, voljela bih da imam samopouzdanja koje ima moja 18-godišnja kćer. I također ne mogu osuđivati ​​njezin izbor. I da se u njezinim godinama može ignorirati sva negativnost? Meni je trebalo mnogo godina i još uvijek se ponekad borim. Zadivljena sam njezinom sposobnošću da može isključiti buku jer te ona može uništiti", poručila je njezina majka na Instagramu.

Također, kazala je da je i ona radila lude stvari i slikala se za Playboy pa je tako ne može osuđivati.

Saznala za platformu prije nekoliko mjeseci

Komentirala je i samu platformu OnlyFansa rekavši kako je tek saznala za tu platformu prije nekoliko mjeseci.

"Postoje predrasude jer su tu i žene i muškarci iz filmske industrije. Pretpostavljam da su i na Instagramu i Twitteru."

Podsjetimo, Sami, koja je u ožujku napunila 18 godina, najavila je svoj poslovni pothvat na Instagramu vrućom snimkom u kupaćem kostimu. Također, obećala je da će "stavljati novi sadržaj 2-3 puta tjedno" i potaknula svoje pretplatnike da s njom privatno razgovaraju.