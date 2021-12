POZNATA PO SMIJEŠKU / Katie Holmes slavi 43. rođendan, a i dalje izgleda poput djevojčice: Je li je promijenio brak s bizarnim Tomom Cruiseom?

Glumica Katie Holmes 18. prosinca proslavit će svoj 43. rođendan. Pozornost javnosti privukla je dok je glumila Joey Potter u popularnoj seriji "Dawson's Creek" koja se emitirala od 1998. do 2003. godine. Od tada je prati imidž holivudske slatkice, a pojavila se u brojim filmovima i serijama. Katie je bila u braku s holivudskom zvijezdom Tomom Cruiseom od 2006. do 2012. godine, a par ima kćer Suri. Glumac navodno nije vidio kćer od 2012. godine, a ona s majkom živi u New Yorku. Kate svoj privatni život drži u strogoj tajnosti. Nakon kratke romanse s Emiliom Vitolom Jr. u 2020. godini, ona je navodno trenutno slobodna.