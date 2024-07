Supruga britanskog prijestolonasljednika, princa Williama (42), princeza od Walesa Kate Middleton (42), prošloga je tjedna, unatoč tretmanu liječenja kojem je podvrgnuta zbog raka, prisustvovala muškom finalu teniskog turnira Wimbledon. Princeza je na događaj stigla sa svojom kćeri Charlotte i na kraju uručila pobjednički pehar ovogodišnjem pobjedniku Carlosu Alcarazu.

Iako se činilo da je princezino zdravlje krenulo na bolje te da ćemo je nastaviti viđati u kraljevskim angažmanima, iz palače je stigla informacija da se Kate navodno ponovno povlači na neodređeno vrijeme kako bi se mogla u potpunosti posvetiti kemoterapiji.

Kate je skupila snage za prvi javni nastup u lipnju, kad se pojavila na paradi Trooping the Colour i tom prigodom zakoračila na kultni balkon Buckinghamske palače uz svog supruga, njihovo troje djece, britanskog monarha kralja Charlesa III. i njegovu suprugu, kraljicu Camillu.

Nakon pojavljivanja u javnosti, Kate je otkrila na društvenim mrežama da, iako liječenje napreduje dobro, "još uvijek nije izašla iz opasnosti".

Britanski pisac Robert Jobson, autor nadolazeće knjige "'Catherine, Princess of Wales: Biography of the Future Queen", rekao je za časopis People da je Kate pokazala veliku hrabrost svojim javnim pojavljivanjima: "Ona je znala da je svijet gleda", zaključio je.

"Prije je živjela prema rasporedu, a sada živi svoj život, a raspored dolazi kasnije. Vratit će se, ali kad doživiš ovakvo iskustvo, promijeni ti se perspektiva i redoslijed stvari", rekao je.

Insajder je otkrio za Vanity Fair da će Kate ljeto vjerojatno provesti daleko od očiju javnosti, u svojoj kući u Anmer Hallu u Norfolku. Dodao je da zbog liječenja neće putovati u inozemstvo, ali se očekuje da će obitelj posjetiti kralja Charlesa i kraljicu Camillu u Škotskoj.

"Neće morati biti u centru pažnje. Bit će s obitelji ili sama, kako bi što više uštedjela energiju. Bit će dovoljno vremena da se usredotoči na svoj oporavak", rekao je drugi izvor.

