Bivša cura Borne Ćorića s 20 godina je povećala grudi: 'Zvali su me daska'

Bivša djevojka tenisača Borne Ćorića (28), pjevačica Katarina Kaya Ostojić (41) ranije je trpjela razne uvrede vršnjaka na račun njezina izgleda. Pjevačica je tada odlučila podvrgnuti se estetskom zahvatu - operaciji grudi, o kojoj se ne ustručava govoriti.

"Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam", govorila je ranije Katarina u emisiji "AmiG Show".

Foto: M. M./ATAImages/PIXSELL Za ovu priliku, pjevačica je odabrala izazovnu crnu kreaciju koja je sve ostavila bez daha.

Za operaciju grudi veliku podršku pružio joj je njezin otac.

"Svima je to bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: 'Ja želim staviti silikone i to je to.' Otac me podržao, dok je mama, s kojom sam inače uvijek bila bliža, reagirala drugačije – nije htjela ni čuti za to. Tata je rekao: 'Zašto ne? Ako to želi, zašto bi netko cijeli život imao kompleks? To je moje dijete, ne želim da se zatvara u sobu i razmišlja, da ne želi izaći na ulicu jer je zezaju vršnjaci. Ne želim da moje dijete proživljava traume i ima probleme", poručila je.

Priča o estetskim zahvatima često je tabu, no Katarina bez zadrške govori o svojoj operaciji. Svjesna koliko komentari okoline mogu biti bolni – u pubertetu, dvadesetima, tridesetima, pa i kasnije, poručuje da svatko ima pravo mijenjati ono što mu smeta.

"Sa dvadeset godina povećala sam grudi, o tome govorim otvoreno i ne vidim ništa loše u tome. Znam koliko je teško u pubertetu, kasnije, pa i s 20 godina nije lako, a isto vrijedi i za 25, 30 ili 40 godina. Nije jednostavno kada te netko kritizira ili se miješa u tvoj život. Uvijek otvoreno govorim o tome ako nekome nešto smeta na sebi, zašto to ne bi promijenio? Zato i postoji estetska kirurgija, zato i živimo u 21. stoljeću", zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, srpska pjevačica nekoliko je mjeseci bila s našim tenisačem Bornom Ćorićem od kojeg je starija čak 13 godina. Kaya se nedavno udala za Miloša Čujovića, što joj je četvrti brak po redu, a iz prvog ima kći Nikolinu.

