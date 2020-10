KARMELA VUKOV COLIĆ PROZVALA SVOJU BIVŠU KUĆU: ‘Sramotno za državnu televiziju…’

Voditeljica je prozvala HRT koji nije prenio otvorenje

Karmela Vukov Colić jučer je vodila program svečanog otvorenja vukovarskog vodotornja, a sada se oglasila na društvenim mrežama i priznala da joj je bila čast voditi program, ali je i prozvala HRT koji nije prenio otvorenje.

“Večerašnje podizanje zastave koju iz ruku Ivičine majke uzima i podiže Hrvojev sin stojeći na otiscima očevih stopa, tjera mi suze na oči. One iz tuge i one iz ponosa istovremeno… Uz njih i ushićenje: na otvorenju vodotornja, zahvaljujući brojnim hrvatskim televizijama (nažalost, sramotno, ne i državnoj), bila je cijela Hrvatska. Vukovar to svakako zaslužuje”, napisala je Karmela, između ostalog, u objavi na Facebooku.

S HRT-a su za Večernji list rekli da nisu bili u mogućnosti prenijeti svečanost zbog epidemiološke situacije.

“HRT je obnovi vodotornja u Vukovaru dao iznimnu važnost i događaj se nekoliko dana najvljivao u programima HRT-a. A jučer, na sam dan otvorenja vodotornja, HRT je tom događaju posvetio posebnu minutažu u svojim informtivnim emisijama, a posebno u središnjoj Informativnoj emisiji – večernjem Dnevniku HRT-a, s velikom reportažom o tom simbolu otpora Vukovara nad velikosrpskom agresijom, te javljanjima uživo u središnji Dnevnik s mjesta događaja. Što se tiče prijenosa uživo, moramo napomenuti da nam je bilo onemogućeno postavljanje vlastitih tehničkih kapaciteta za prijenos zbog epidemiološke situacije”, rekli su iz Službe za komunikacije HRT-a.